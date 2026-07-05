Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
5. 7. 2026,
9.00

Osveženo pred

14 ur, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Formula 1 LEGO Silverstone Lewis Hamilton Max Verstappen Lando Norris Valtteri Bottas McLaren Ferrari Red Bull Racing

Nedelja, 5. 7. 2026, 9.00

14 ur, 11 minut

Parada dirkačev v Silverstonu bo dirka z lego dirkalniki

Noče, da bi bili dirkači formule 1 videti kot klovni

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
lego formula 1 | Lego dirkalnik so sestavili iz 28.000 kock. Ogrodje je gokart. | Foto Reuters

Lego dirkalnik so sestavili iz 28.000 kock. Ogrodje je gokart.

Foto: Reuters

Noče, da bi bili videti kot otrok ali kot klovn, pred tokratno parado dirkačev formule 1 v Silverstonu pravi Max Verstappen. Pomerili se bodo v dirkalnikih iz lego kock, vsak je sestavljen iz 28.000 kosov. Lewis Hamilton je celo zagrozil, da se sicer obvezne parade ne bo udeležil. Deveta dirka sezone se začne ob 16. uri, parada uro in pol prej.

Silverstone Kimi Antonelli Mercedes
Sportal Navijači na nogah, a ljubljenca je še drugič premagal 19-letnik

Lani so v Miamiju vozili z lego dvosedi. | Foto: Reuters Lani so v Miamiju vozili z lego dvosedi. Foto: Reuters Lani so se dirkači formule 1 precej zabavali, ko so pred dirko v Miamiju parado izvedli v dvosedih iz lego kock. Nekaj podobnega jih tokrat čaka v Silverstonu, a bo vsak sedel v svojem lego dirkalniku. Danski gigant izdelave otroških igrač je sestavilo 22 dirkalnikov, vsak je iz več kot 28.000 kock. Več kot 6.400 ur jih je v češki tovarni Lega izdelovalo 20 ljudi. Lego formula lahko doseže 25 kilometrov na uro. Težka je 280 kilogramov, od tega je 65 kilogramov kock, preostala teža pa gre na račun motorja, šasije in pnevmatik. Ogrodje lego dirkalnika je pravzaprav gokart.

A navdušenja med dirkači letos ni toliko, še posebej ne pri najboljših dveh v zadnjem obdobju, pri Lewisu Hamiltonu (Ferrari) in Maxu Verstappnu (Red Bull). "Ne vem, če bom letos sploh sedel v lego dirkalnik," je v četrtek dejal sedemkratni svetovni prvak. Dodal je, da bo to najbolj nevaren del konca tedna. Ni bilo povsem jasno, ali je mislil resno ali se je šalil. 

Lego dirkalnik lahko doseže 25 kilometrov na uro. | Foto: Reuters Lego dirkalnik lahko doseže 25 kilometrov na uro. Foto: Reuters

"Z lego kockami bi se raje igral doma, z otroci"

Max Verstappen | Foto: Guliverimage Max Verstappen Foto: Guliverimage Odkar ameriški Liberty Media vodi tekmovanja, je vse več zakulisnega dogajanja, s katerim želijo pritegniti nove gledalce. In pri tem so uspešni. A dirkačem to ni najbolj pogodu, ker so tako zelo fokusirani v samo dirkanje in pripravo dejanskega dirkalnika. "Z lego kockami bi se raje igral doma, z otroci. Ne pa tukaj z gokartom," je svoje negativno mnenje o tokratni paradi dirkačev delil Verstappen. "Raje imam, da stojimo skupaj z drugimi dirkači na tovornjaku. Mislim, da je to videti bolj profesionalno." Običajno jih na paradi uro in pol pred štartom res samo zapeljejo po stezi na velikem tovornjaku, da mahajo navijačev. "Dirkači ne bi smeli biti videti kot otroci ali pa kot klovni. Tega formula 1 res ne potrebuje, ampak je, kar je. Raje bi samo mahal navijačem, saj si zaslužijo, da nas vidijo."

lego formula 1 | Foto: Reuters Foto: Reuters Emily Prazer, glavna komercialna direktorica formule 1, je v izjavi za javnost dejala: "Lanska parada voznikov v Miamiju z velikimi lego avtomobili je bila eden najbolj nepozabnih in odmevnih trenutkov sezone, ki je ujela domišljijo navijačev po vsem svetu in pokazala drugačno plat športa. Letos gradimo na tem trenutku, da bi ustvarili neverjeten spektakel za navijače, ki se bodo udeležili velike nagrade Velike Britanije in tiste, ki jo spremljajo po vsem svetu."

"Jaz se pa tega že veselim," je drugačnega mnenja od Hamiltona in Verstappna aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren). Podobno je povedal tudi Valtteri Bottas (Cadillac). "Komaj čakam, saj sem lani to v Miamiju zamudil. Ko sem to gledal po televiziji, se je zdelo zelo zabavno." Izkušeni Finec želi tudi zmagati.

Štart britanske velike nagrade bo ob 16. uri. V prvi vrsti bosta Kimi Antonelli (Mercedes) in Charles Leclerc (Ferrari). Hamilton in Verstappen sta si na sobotnih kvalifikacijah pridirkala tretje oziroma sedmo štartno mesto.

Silverstone štart šprinta Lewis Hamilton Kimi Antonelli
Sportal Koliko prehitevanj! Za zmago pa 19-letnik proti 41-letniku.
Silverstone Lewis Hamilton
Sportal Črnoglede napovedi, zdaj pa je Hamilton presenetil še sebe
Silverstone Lando Norris McLaren
Sportal Norris se je odzval na govorice o prihodu Verstappna v McLaren
Silverstone George Russell
Sportal Russell lahko postane 14., Hamiltonovih devet nedosegljivih
Formula 1 LEGO Silverstone Lewis Hamilton Max Verstappen Lando Norris Valtteri Bottas McLaren Ferrari Red Bull Racing
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.