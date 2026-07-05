Noče, da bi bili dirkači formule 1 videti kot klovni

Noče, da bi bili videti kot otrok ali kot klovn, pred tokratno parado dirkačev formule 1 v Silverstonu pravi Max Verstappen. Pomerili se bodo v dirkalnikih iz lego kock, vsak je sestavljen iz 28.000 kosov. Lewis Hamilton je celo zagrozil, da se sicer obvezne parade ne bo udeležil. Deveta dirka sezone se začne ob 16. uri, parada uro in pol prej.

Lani so v Miamiju vozili z lego dvosedi. Foto: Reuters Lani so se dirkači formule 1 precej zabavali, ko so pred dirko v Miamiju parado izvedli v dvosedih iz lego kock. Nekaj podobnega jih tokrat čaka v Silverstonu, a bo vsak sedel v svojem lego dirkalniku. Danski gigant izdelave otroških igrač je sestavilo 22 dirkalnikov, vsak je iz več kot 28.000 kock. Več kot 6.400 ur jih je v češki tovarni Lega izdelovalo 20 ljudi. Lego formula lahko doseže 25 kilometrov na uro. Težka je 280 kilogramov, od tega je 65 kilogramov kock, preostala teža pa gre na račun motorja, šasije in pnevmatik. Ogrodje lego dirkalnika je pravzaprav gokart.

A navdušenja med dirkači letos ni toliko, še posebej ne pri najboljših dveh v zadnjem obdobju, pri Lewisu Hamiltonu (Ferrari) in Maxu Verstappnu (Red Bull). "Ne vem, če bom letos sploh sedel v lego dirkalnik," je v četrtek dejal sedemkratni svetovni prvak. Dodal je, da bo to najbolj nevaren del konca tedna. Ni bilo povsem jasno, ali je mislil resno ali se je šalil.

Lego dirkalnik lahko doseže 25 kilometrov na uro. Foto: Reuters

"Z lego kockami bi se raje igral doma, z otroci"

Max Verstappen Foto: Guliverimage Odkar ameriški Liberty Media vodi tekmovanja, je vse več zakulisnega dogajanja, s katerim želijo pritegniti nove gledalce. In pri tem so uspešni. A dirkačem to ni najbolj pogodu, ker so tako zelo fokusirani v samo dirkanje in pripravo dejanskega dirkalnika. "Z lego kockami bi se raje igral doma, z otroci. Ne pa tukaj z gokartom," je svoje negativno mnenje o tokratni paradi dirkačev delil Verstappen. "Raje imam, da stojimo skupaj z drugimi dirkači na tovornjaku. Mislim, da je to videti bolj profesionalno." Običajno jih na paradi uro in pol pred štartom res samo zapeljejo po stezi na velikem tovornjaku, da mahajo navijačev. "Dirkači ne bi smeli biti videti kot otroci ali pa kot klovni. Tega formula 1 res ne potrebuje, ampak je, kar je. Raje bi samo mahal navijačem, saj si zaslužijo, da nas vidijo."

Foto: Reuters Emily Prazer, glavna komercialna direktorica formule 1, je v izjavi za javnost dejala: "Lanska parada voznikov v Miamiju z velikimi lego avtomobili je bila eden najbolj nepozabnih in odmevnih trenutkov sezone, ki je ujela domišljijo navijačev po vsem svetu in pokazala drugačno plat športa. Letos gradimo na tem trenutku, da bi ustvarili neverjeten spektakel za navijače, ki se bodo udeležili velike nagrade Velike Britanije in tiste, ki jo spremljajo po vsem svetu."

"Jaz se pa tega že veselim," je drugačnega mnenja od Hamiltona in Verstappna aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren). Podobno je povedal tudi Valtteri Bottas (Cadillac). "Komaj čakam, saj sem lani to v Miamiju zamudil. Ko sem to gledal po televiziji, se je zdelo zelo zabavno." Izkušeni Finec želi tudi zmagati.

Štart britanske velike nagrade bo ob 16. uri. V prvi vrsti bosta Kimi Antonelli (Mercedes) in Charles Leclerc (Ferrari). Hamilton in Verstappen sta si na sobotnih kvalifikacijah pridirkala tretje oziroma sedmo štartno mesto.