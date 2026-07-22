Kaj je počela Slovenka v družbi Mbappeja na luksuzni jahti?

Medtem ko so številni nogometni navdušenci finale svetovnega prvenstva spremljali pred televizijskimi zasloni doma, si ga je ena izmed slovenskih vplivnic ogledala nekoliko drugače. V družbi znanih obrazov, na luksuzni jahti sredi Miamija, je spremljala veliki nogometni spektakel, med gosti pa se je znašel tudi eden največjih nogometnih zvezdnikov današnjega časa, Kylian Mbappe. Francoski nogometaš je bil med povabljenci na zasebnem dogodku na jahti, kjer so nastali tudi posnetki, ki so hitro pritegnili pozornost javnosti.

Kdo je slovenska vplivnica, ki je imela priložnost spoznati Mbappeja?

Gre za Anjo Repar, slovensko vplivnico, ki se je pred časom odločila za odhod v Miami. Tam je hitro začela graditi svoje življenje v enem najbolj priljubljenih mest za ustvarjalce vsebin, podjetnike in ljubitelje luksuznega življenjskega sloga.

Anja se je zdaj znašla v družbi, ki je daleč od običajnega vsakdana. Na luksuzni jahti je imela priložnost spremljati finale svetovnega prvenstva in se družiti z zelo znanimi ljudmi, med njimi tudi z nogometašem Mbappejem in njegovo partnerko Ester Expósito.

Kylian Mbappe in Ester Expósito Foto: Instagram

Trenutke je delila tudi na svojih družbenih omrežjih

Slovenska vplivnica je utrinke pokazala tudi svojim sledilcem. Na fotografijah in posnetkih je mogoče videti sproščeno vzdušje na jahti, družbo ter trenutke, ki so za marsikoga videti kot iz filma, a takšni dogodki v Miamiju niso redkost, saj mesto velja za eno izmed središč luksuznega življenjskega sloga.

Foto: Instagram

Anja Repar in Walter Weekes

Anjo Repar je bilo mogoče nedavno opaziti tudi v objavah Walterja Weekesa, ki na družbenih omrežjih ustvarja pod imenom @secretorderlife.

Na svojem Instagramu pogosto deli trenutke iz sveta luksuza, med drugim jahte, avtomobile in potovanja. Prav prek njegovih objav so se v javnosti pojavili tudi posnetki z jahte, na katerih je bil viden Kylian Mbappe med spremljanjem finala svetovnega prvenstva.

Miami kot nova destinacija slovenskih ustvarjalcev

Selitev v Miami je za številne vplivneže postala priložnost za širitev mreže poznanstev in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. Mesto, kjer se močno prepletajo moda, šport, zabava in luksuzni dogodki, je tako postalo dom številnih ustvarjalcev vsebin s celega sveta.

Za Anjo Repar je bilo to zagotovo eno izmed bolj nepozabnih doživetij, saj se je v enem dnevu znašla v družbi enega najbolj prepoznavnih nogometašev na svetu in doživela finale svetovnega prvenstva na način, ki ga večina lahko spremlja le na fotografijah.

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