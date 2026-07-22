Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. S.

Sreda,
22. 7. 2026,
10.44

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Anja Repar Kylian Mbappe Kylian Mbappe Miami luksuz

Sreda, 22. 7. 2026, 10.44

22 minut

Kaj je počela Slovenka v družbi Mbappeja na luksuzni jahti?

Avtor:
R. S.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Anja Repar | Foto Instagram

Foto: Instagram

Medtem ko so številni nogometni navdušenci finale svetovnega prvenstva spremljali pred televizijskimi zasloni doma, si ga je ena izmed slovenskih vplivnic ogledala nekoliko drugače. V družbi znanih obrazov, na luksuzni jahti sredi Miamija, je spremljala veliki nogometni spektakel, med gosti pa se je znašel tudi eden največjih nogometnih zvezdnikov današnjega časa, Kylian Mbappe. Francoski nogometaš je bil med povabljenci na zasebnem dogodku na jahti, kjer so nastali tudi posnetki, ki so hitro pritegnili pozornost javnosti.

Kdo je slovenska vplivnica, ki je imela priložnost spoznati Mbappeja? 

Gre za Anjo Repar, slovensko vplivnico, ki se je pred časom odločila za odhod v Miami. Tam je hitro začela graditi svoje življenje v enem najbolj priljubljenih mest za ustvarjalce vsebin, podjetnike in ljubitelje luksuznega življenjskega sloga. 

Anja se je zdaj znašla v družbi, ki je daleč od običajnega vsakdana. Na luksuzni jahti je imela priložnost spremljati finale svetovnega prvenstva in se družiti z zelo znanimi ljudmi, med njimi tudi z nogometašem Mbappejem in njegovo partnerko Ester Expósito.

Kylian Mbappe in Ester Expósito | Foto: Instagram Kylian Mbappe in Ester Expósito Foto: Instagram

Trenutke je delila tudi na svojih družbenih omrežjih 

Slovenska vplivnica je utrinke pokazala tudi svojim sledilcem. Na fotografijah in posnetkih je mogoče videti sproščeno vzdušje na jahti, družbo ter trenutke, ki so za marsikoga videti kot iz filma, a takšni dogodki v Miamiju niso redkost, saj mesto velja za eno izmed središč luksuznega življenjskega sloga. 

Anja Repar | Foto: Instagram Foto: Instagram

Anja Repar in Walter Weekes

Anjo Repar je bilo mogoče nedavno opaziti tudi v objavah Walterja Weekesa, ki na družbenih omrežjih ustvarja pod imenom @secretorderlife.  

Na svojem Instagramu pogosto deli trenutke iz sveta luksuza, med drugim jahte, avtomobile in potovanja. Prav prek njegovih objav so se v javnosti pojavili tudi posnetki z jahte, na katerih je bil viden Kylian Mbappe med spremljanjem finala svetovnega prvenstva.  

Miami kot nova destinacija slovenskih ustvarjalcev 

Selitev v Miami je za številne vplivneže postala priložnost za širitev mreže poznanstev in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. Mesto, kjer se močno prepletajo moda, šport, zabava in luksuzni dogodki, je tako postalo dom številnih ustvarjalcev vsebin s celega sveta. 

Za Anjo Repar je bilo to zagotovo eno izmed bolj nepozabnih doživetij, saj se je v enem dnevu znašla v družbi enega najbolj prepoznavnih nogometašev na svetu in doživela finale svetovnega prvenstva na način, ki ga večina lahko spremlja le na fotografijah. 

Preberite še: 

Georgia Aldridge
Trendi Vplivnica mora zaradi ponaredkov plačati več kot 250 tisočakov
Kylian, Ester
Trendi Vse glasnejše govorice, da je Mbappé v zvezi s to igralko

Anja Repar Kylian Mbappe Kylian Mbappe Miami luksuz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.