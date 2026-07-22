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Avtorji:
A. Ž., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
21.55

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
reka Sava utopitev

Sreda, 22. 7. 2026, 21.55

1 ura, 24 minut

Med plavanjem v Savi na območju Črnuč utonil moški

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Reka Sava | Fotografija je simbolična. | Foto Daniel Novakovič/STA

Fotografija je simbolična.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Pri plavanju v reki Savi je okoli 18. ure na območju Črnuč utonil moški. "Glede na prva zbrana obvestila je oseba plavala v vodi, nato pa je zaradi moči vode zdrsela pod gladino," so zapisali v Policijski upravi (PU) Ljubljana. Na kraju so posredovale reševalne ekipe, kljub oživljanju pa je moški umrl.

Smrt po do zdaj znanih podatkih ni posledica kaznivega dejanja, so dodali v PU Ljubljana. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

reka Sava utopitev
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