Med plavanjem v Savi na območju Črnuč utonil moški

Pri plavanju v reki Savi je okoli 18. ure na območju Črnuč utonil moški. "Glede na prva zbrana obvestila je oseba plavala v vodi, nato pa je zaradi moči vode zdrsela pod gladino," so zapisali v Policijski upravi (PU) Ljubljana. Na kraju so posredovale reševalne ekipe, kljub oživljanju pa je moški umrl.