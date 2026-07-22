Vasle zaradi zaprtega računa Niki Kovač ne more nakazati denarja

Sodišče je odločilo, da je novinar Vinko Vasle v svojem zapisu na družbenem omrežju X iz leta 2022 razžalil direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač. V 15 dneh po pravnomočni sodbi mora Vasle Niki Kovač plačati nekaj manj kot 2.200 evrov odvetniških stroškov. Denar bi moral nakazati na fiduciarni račun odvetniške pisarne Senica & partnerji, ki je zastopala Kovačevo, a to po poročanju Info360 ni mogoče, ker je bil njihov bančni račun 9. julija letos zaprt.

Leta 2022 se je novinar Vinko Vasle odzval na napoved Inštituta 8. marec o močnem predvolilnem angažmaju. Sodišče je njegov zapis označilo za razžalitev in mu naložilo 1.200 evrov kazni. Pritožbo je višje sodišče v celoti zavrnilo, s čimer je sodba prvostopenjskega okrožnega sodišča v Kranju postala pravnomočna. Vasle mora v 15 dneh po pravnomočni sodbi Niki Kovač plačati 2.186,16 evra nagrade in potrebnih izdatkov njenih pooblaščencev in Odvetniške pisarne Senica & partnerji.

V sklepu sodišča, ki ga je pridobil portal Info360, piše, da mora Vasle denar nakazati na fiduciarni račun odvetniške pisarne Senica & partnerji številka SI56 0400 1004 8648 787, odprt pri OTP banki. A ta račun je bil po ugotovitvah omenjenega medija 9. julija 2026 zaprt. Če bo Vasle denar nakazal na ta račun, ga bo dobil nazaj.

Vasle za zaprt račun ni vedel

Za Info360 je Vasle pojasnil, da se je njegov odvetnik pritožil na izračun odvetniških stroškov Odvetniške pisarne Senica & partnerji, ki je zastopala Kovačevo, saj da so notri postavke, ki so nenavadno visoke in neustrezne. O tem, da je račun zaprt, Vasle ni bil obveščen.

Ker se je Vasle znašel v finančnih težavah, je novinar Jože Biščak objavil podatke, kam lahko Vasletu donirajo prostovoljne prispevke. Na družbenem omrežju X je zapisal, da lahko Vasletu, če odvetniških stroškov ne bo povrnil v zakonsko določenem roku, zarubijo premoženje, vključno s prebivališčem.