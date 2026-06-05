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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
5. 6. 2026,
10.08

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Mercator odpoklic živila

Petek, 5. 6. 2026, 10.08

46 minut

Mercator odpoklical več živil

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Poslovalnica Mercator tehnika v Črnučah. | Podjetje Mercator kupcem svetuje, da živil ne uporabijo ali zaužijejo. | Foto Bojan Puhek

Podjetje Mercator kupcem svetuje, da živil ne uporabijo ali zaužijejo.

Foto: Bojan Puhek

Proizvajalec in distributer Mercator je iz prodaje odpoklical več živil, in sicer ričet, ričet s klobaso, ciganski golaž in istrsko mineštro z bobiči. Živila odstranjujejo iz prodaje zaradi neoznačene prisotnosti aditiva žveplov dioksid, ki predstavlja tveganje za osebe, ki so nanj občutljive.

Vsi izdelki imajo rok uporabe do 27. junija 2026.

Podjetje Mercator kupcem svetuje, da živil ne uporabijo ali zaužijejo in da jih vrnejo na mesto nakupa. Prav tako sporočajo, da so za potrošnike, ki niso občutljivi na žveplov dioksid, živila varna.

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