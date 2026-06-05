Mercator odpoklical več živil

Proizvajalec in distributer Mercator je iz prodaje odpoklical več živil, in sicer ričet, ričet s klobaso, ciganski golaž in istrsko mineštro z bobiči. Živila odstranjujejo iz prodaje zaradi neoznačene prisotnosti aditiva žveplov dioksid, ki predstavlja tveganje za osebe, ki so nanj občutljive.