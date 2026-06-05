Petek, 5. 6. 2026, 10.08
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Mercator odpoklical več živil
Proizvajalec in distributer Mercator je iz prodaje odpoklical več živil, in sicer ričet, ričet s klobaso, ciganski golaž in istrsko mineštro z bobiči. Živila odstranjujejo iz prodaje zaradi neoznačene prisotnosti aditiva žveplov dioksid, ki predstavlja tveganje za osebe, ki so nanj občutljive.
Vsi izdelki imajo rok uporabe do 27. junija 2026.
Podjetje Mercator kupcem svetuje, da živil ne uporabijo ali zaužijejo in da jih vrnejo na mesto nakupa. Prav tako sporočajo, da so za potrošnike, ki niso občutljivi na žveplov dioksid, živila varna.