Odpoklicali kuhan krompir

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Klemen Burgar je iz prodaje odpoklical kuhan krompir – cel, kuhan krompir – kocke, kuhan krompir – rezine in kuhan krompir – polovice, saj je v živilu možna prisotnost žveplovega dioksida, kar predstavlja tveganje za osebe, ki so občutljive na žveplov dioksid.