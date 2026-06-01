Ponedeljek, 1. 6. 2026, 10.05
57 minut
Odpoklicali kuhan krompir
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Klemen Burgar je iz prodaje odpoklical kuhan krompir – cel, kuhan krompir – kocke, kuhan krompir – rezine in kuhan krompir – polovice, saj je v živilu možna prisotnost žveplovega dioksida, kar predstavlja tveganje za osebe, ki so občutljive na žveplov dioksid.
Nosilec in proizvajalec Klemen Burgar kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.