Zaradi prisotnosti bakterije odpoklic enoki gob

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je dobila informacijo o odpoklicu enoki gob v stogramskem pakiranju znamke Green Box Limited nizozemskega uvoznika Asia Food Express, ki so bile na voljo v Asia Supermarketu in prek spleta. Živilo odstranjujejo iz prodaje zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije Listeria monocytogenes.

Gre za vse lote, ki so bili v prodaji od 26. 4. do 17. 5. 2026.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da živila ne uporabijo in zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.