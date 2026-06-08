Wienerberger začenja proizvodnjo brušene opeke v Sloveniji

Ormož, mesto, ki je že znano po proizvodnji in lokalnih strokovnjakih, ki ustvarjajo širok nabor izdelkov – od avtomobilske industrije do kmetijstva – dobiva novo investicijo, in sicer v gradbeno industrijo. Podjetje Wienerberger, ki je že dolga leta prisotno na slovenskem trgu, kjer postavlja trende v proizvodnji in uporabi gradbenih materialov, vlaga tri milijone evrov v razširitev ponudbe svoje tovarne v Ormožu. O investiciji smo se pogovarjali z Amelom Emkićem, komercialnim direktorjem v podjetju Wienerberger.

Wienerberger, eno vodilnih podjetij na področju gradbenih materialov, tako v Sloveniji kot globalno, z znanjem, viri in strokovnim kapitalom aktivno prispeva k izobraževanju lokalnih strokovnjakov ter k dvigu standardov gradnje. S tem spodbuja razvoj stavb, ki so bolje prilagojene vse bolj ekstremnim vremenskim razmeram ter hkrati odgovarjajo na zahteve po trajnosti in energetski učinkovitosti.

Kakšni so cilji nove naložbe Wienerbergerja v Ormožu?

Amel Emkić, komercialni direktor Wienerberger Adriatic Foto: wienerberger Wienerberger neprestano razvija proizvodnjo na vseh trgih v regiji in se hkrati odziva na zahteve, nujne za ohranjanje okolja. Investicija v obrat v Ormožu je premišljena strateška odločitev. Mi ne sledimo trendom v gradbeništvu, temveč jih ustvarjamo. Tudi pri brušeni opeki smo bili pionirji na slovenskem trgu, kjer so projektanti, izvajalci in investitorji njene prednosti zelo dobro prepoznali. Prav povečano povpraševanje danes jasno kaže, da je prišel čas za širitev proizvodnih kapacitet. Zato v Ormožu vlagamo skoraj tri milijone evrov v začetek proizvodnje slovenske brušene opeke. Gre za pomemben korak, ki dodatno utrjuje naš položaj na domačem trgu in potrjuje naše zaupanje v lokalno znanje, izkušnje zaposlenih ter dolgoročni razvoj regije.

Kako vidite vlogo tega obrata pri nadaljnjem razvoju trga?

Naš obrat v Ormožu sodi med proizvodne enote z najnižjimi emisijami v Evropi, kar potrjuje tudi neodvisna okoljska deklaracija EPD. Lokalna proizvodnja ne pomeni samo večje proizvodne zmogljivosti, temveč tudi krajše dobavne verige, nižje logistične stroške in manjši ogljični odtis. Za naše odjemalce to prinaša dodatno vrednost, tako z vidika trajnosti kot zanesljivosti oskrbe, ob vseh tehničnih prednostih, ki jih naši izdelki že zagotavljajo. Z investicijo ne povečujemo le proizvodnih zmogljivosti, temveč aktivno prispevamo k dekarbonizaciji slovenske gradnje.

Še posebej je pomembno, da smo kot prvi v Sloveniji pridobili Slovensko tehnično soglasje za sistem brušene opeke in lepila. To je jasno zagotovilo projektantom, izvajalcem in investitorjem, da gre za tehnično preverjen, varen in z nacionalno zakonodajo v celoti usklajen sistem gradnje.

Wienerbergerjev obrat v Ormožu, kjer se bo že letos pričela proizvodnje brušene opeke Porotherm Profi. Foto: wienerberger Po čem se gradnja z brušeno opeko razlikuje od tradicionalne?

Gradnja z brušeno opeko predstavlja povsem drugačen pristop, ki odgovarja na ključne izzive današnjega gradbenega sektorja. Pomanjkanje usposobljene delovne sile, vse krajši izvedbeni roki in strožje energijske zahteve zahtevajo rešitve, ki so hitrejše, učinkovitejše in bolj trajnostne.

Sistem Porotherm Dryfix je omogočil razliko s klasično gradnjo, saj omogoča do trikrat hitrejšo gradnjo in namesto tradicionalne malte uporablja poliuretansko lepilo Dryfix.extra. To pomeni manj porabljenega materiala, hitrejšo izvedbo, manj gradbenih odpadkov in bolj optimiziran proces na gradbišču.

Posebej izstopa rešitev Porotherm IZO Profi, kjer je toplotna izolacija že integrirana v samo opeko. Tak sistem omogoča vrhunsko toplotno udobje brez dodatnih slojev izolacije, hkrati pa zaradi tanjših zidov investitorjem prinaša tudi več uporabne neto površine v objektu. Izvajalci, ki so sistem Dryfix enkrat preizkusili, se redko vrnejo k tradicionalni gradnji.

Naročnik oglasne vsebine je Wienerberger.