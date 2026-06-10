Odpoklic več francoskih solat znamke Spar

Spar Slovenija je iz prodaje odpoklical Spar francoske solate, poroča uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre za francosko solato 500 gramov in 250 gramov, lahko francosko solato 500 gramov in 250 gramov ter premium francosko solato 400 gramov. Živilo je odpoklicano zaradi neoznačene prisotnosti žveplovega dioksida v proizvodu.

Vse francoske solate so znamke Spar in slovenskega porekla, proizvajalec pa je podjetje K-norma.

EAN kodi francoske solate 500 gramov in 250 gramov sta 3831115317915 in 3831115317892 (rok uporabe 15. junij 2026), francoske solate lahke 500 gramov in 250 gramov sta EAN kodi 3831115317922 in 3831115317908 (rok uporabe do 13. junij 2026). EAN koda premium francoske solate 400 gramov pa je 3831115339900.

Uprava kupcem svetuje, da potrošniki, občutljivi na žveplov dioksid, živila ne uporabijo. Za vračilo izdelka naj se obrnejo na mesto nakupa. Za vse ostale potrošnike so živila varna. Če je navedba alergena na živilu deklarirana, se to lahko trži.