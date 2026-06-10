Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
10. 6. 2026,
13.37

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic Spar francoska solata trgovina

Sreda, 10. 6. 2026, 13.37

1 ura, 14 minut

Odpoklic več francoskih solat znamke Spar

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Odpoklic francoskih solat Spar | Foto Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Spar Slovenija je iz prodaje odpoklical Spar francoske solate, poroča uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre za francosko solato 500 gramov in 250 gramov, lahko francosko solato 500 gramov in 250 gramov ter premium francosko solato 400 gramov. Živilo je odpoklicano zaradi neoznačene prisotnosti žveplovega dioksida v proizvodu.

Vse francoske solate so znamke Spar in slovenskega porekla, proizvajalec pa je podjetje K-norma.

EAN kodi francoske solate 500 gramov in 250 gramov sta 3831115317915 in 3831115317892 (rok uporabe 15. junij 2026), francoske solate lahke 500 gramov in 250 gramov sta EAN kodi 3831115317922 in 3831115317908 (rok uporabe do 13. junij 2026). EAN koda premium francoske solate 400 gramov pa je 3831115339900.

Uprava kupcem svetuje, da potrošniki, občutljivi na žveplov dioksid, živila ne uporabijo. Za vračilo izdelka naj se obrnejo na mesto nakupa. Za vse ostale potrošnike so živila varna. Če je navedba alergena na živilu deklarirana, se to lahko trži.

odpoklic Spar francoska solata trgovina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.