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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
9.45

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic odpoklic izdelka Tržni inšpektorat

Sreda, 10. 6. 2026, 9.45

28 minut

Odpoklic električnega pekača na vroči zrak znamke Elta

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Električni pekač na vroči zrak | Izdelek izvira iz Kitajske. | Foto Tedi

Izdelek izvira iz Kitajske.

Foto: Tedi

Tržni inšpektorat je bil preko sistema Safety Business Gateway obveščen o odpoklicu električnega pekača na vroči zrak znamke Elta, ki so ga v obdobju od 8. aprila lani do 2.junija letos prodajali v poslovalnicah Tedi. Stikalo za nastavitev temperature je navidezno, poškodovan je tudi napajalni kabel, zato je prisotno tveganje električnega udara.

Iz obvestila tako izhaja, da so testiranja izdelka pokazala dve pomanjkljivosti. Ugotovili so, da je stikalo za nastavitev temperature navidezno in s tem brez tehnične povezave z regulatorjem temperature, prav tako je poškodovan napajalni kabel. Zaradi navedenih razlogov na inšpektoratu odsvetujejo nadaljnjo uporabo izdelka.

Proizvajalec in dobavitelj izdelka je nemški Tedi, distributer za Slovenijo pa družba Tedi Betriebs iz Maribora. Izdelek sicer izvira iz Kitajske.

Inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo ter ga vrnejo na prodajno mesto, kjer jim bo vrnjena kupnina v višini 30 evrov oziroma možnost zamenjave izdelka z drugim.

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