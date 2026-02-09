Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

9. 2. 2026,
16.18

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 16.18

51 minut

Ponoven odpoklic izdelka za dojenčke, ki ga kupuje ogromno Slovencev

Sa. B., STA

Aptamil, odpoklic izdelka | Kupci lahko izdelke vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin. | Foto Lidl Slovenija

Kupci lahko izdelke vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin.

Foto: Lidl Slovenija

Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklical formulo za dojenčke Aptamil Pronutra 1 in Aptamil Pronutra 2, 800 gramov, distributerja Merit HP. V izdelku je mogoča prisotnost toksina cereulida. Lidl kupce poziva, da zaradi možnosti tveganja za zdravje izdelka ne uživajo.

Odpoklicani izdelki Aptamil Pronutra 1, 800 g, imajo roke uporabe 27. 7. 2026, 1. 11. 2026 in 27. 11. 2026, odpoklicani izdelki Pronutra 2, 800 g, pa 19. 7. 2026, 8. 9. 2026 in 30. 11. 2026

Kupci lahko izdelke vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin. Kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa.

