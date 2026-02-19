Četrtek, 19. 2. 2026, 11.04
1 minuta
Aretirali Andrewa, brata kralja Karla III.
Po poročanju BBC so zaradi suma zlorabe javne funkcije aretirali nekdanjega princa Andrewa, ki je zdaj znan kot Andrew Mountbatten-Windsor.
Andrewa Mountbattna-Windsorja, ki so mu zaradi vrste škandalov in očitanih povezav z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom odvzeli kraljevi naziv, so prijeli na posestvu Sandringham v Norfolku, poroča BBC. Mountbatten-Windsor sicer prav danes praznuje 66. rojstni dan.
Očividci so okoli 8. ure zjutraj videli več avtomobilov s policisti v civilu, ki so prispeli na omenjeno posestvo, kjer nekdanji princ živi, odkar ga je kralj Karel III. izselil iz razkošnega domovanja v Windsorju.
Ko se je Andrew v začetku februarja preselil v Sandringham, so se v okolici posestva pojavili letaki, ki so opozarjali, da se na tem območju zadržuje "kraljevi spolni prestopnik".
Tihotapljenje ljudi in izdaja zaupnih podatkov
Policija je za BBC sporočila le, da so "aretirali moškega v 60. letih, osumljenega zlorabe javne funkcije", da osumljenec ostaja v priporu in da njegovega imena ne bodo razkrili, ker je preiskava še vedno v teku.
Guardian pa medtem poroča, da policisti preiskujejo obtožbe, da je Jeffrey Epstein v Združeno kraljestvo pretihotapil žensko z namenom, da bi imela spolne odnose s takratnim princem Andrewom, ta pa naj bi Epsteinu razkrival zaupne podatke v obdobju, ko je bil na položaju trgovinskega odposlanca za Združeno kraljestvo.
V nedavno objavljenih Epsteinovih dokumentih je bilo več fotografij Andrewa v družbi mladih ženskih oseb.