Velika afera se zapleta. Globoki ponaredki gole zvezdnice ali ne?

Na nemškem govornem področju že nekaj tednov zelo dviga prah, povezan z nekdanjo nemško televizijsko zvezdnico in igralko Collien Fernandes in z njenim zdaj že nekdanjim možem, nemškim igralcem Christianom Ulmenom.

Ko je Collien Fernandes javno objavila obtožbe proti svojemu bivšemu možu, je bil odziv ogromen. Izraz deepfake (globoki ponaredek) se je razširil kot požar, vendar to sploh ni bistvo njenega primera, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Tedanji mož naj bi na skrivaj ustvarjal lažne profile svoje žene

Nemški tednik Der Spiegel je prvi poročal, da naj bi igralec Christian Ulmen ustvaril lažne profile svoje takratne žene in jih v imenu Collien Fernandes uporabljal za spolne klepete in telefonski seks. Prav tako naj bi ustvaril pornografske slike in videoposnetke, ki so bili presenetljivo podobni njej. Izraz deepfake je bil že uporabljen v tem članku.

Ulmenov odvetnik je pozneje sporočil, da njegova stranka nikoli ni ustvarila globokih ponaredkov. Vendar se je Collien Fernandes prejšnjo nedeljo v pogovorni oddaji Caren Miosga na nemški javni televiziji ARD branila in izjavila, da tega nikoli ni trdila.

Zdaj vlada velika zmeda

Zdaj vlada velika zmeda, saj je bila beseda deepfake v vseh naslovih, poudarja Aargauer Zeitung. V svoji prvi izjavi na Instagramu Collien Fernandes v resnici ni pisala o deepfakih oz. globokih ponaredkih, temveč o "lažnih golih fotografijah in spolnih videoposnetkih, ki so zasnovani tako, da izgledajo, kot da sem se fotografirala gola ali se na skrivaj posnela med spolnim odnosom".

Christian Ulmen naj bi po spletu širil gole fotografije svoje žene. Foto: Guliverimage

Povedala je, da je za to izvedela leta 2023 in poskušala ukrepati proti temu: "Tudi ko sem leta 2024 snemala dokumentarec o tej temi." Zadevni dokumentarec ima naslov "Deepfake pornografija: Digitalna zloraba".

Collien Fernandes o prikritem snemanju

V drugi objavi na Instagramu je uporabila naslov: "Christian Ulmen in Deepfake– Kaj mi je priznal." V njem nagovori tudi moške, ki so verjeli, da so bili v stiku z njo: "Če moški pravijo, da so videli videoposnetek skupinskega seksa z mano – ne z ženskami, ki so bile videti kot jaz – potem obstajata dve možnosti: A) Med mojim zadnjim skupinskim seksom je bila vklopljena kamera. B) Gre za globoki ponaredek, montažo ali kaj povsem drugega."

V oddaji Caren Miosga je Collien Fernandes pojasnila, da njen primer ne vključuje klasičnih globokih ponaredkov, niti o tem ne poteka preiskava. Po poročanju Bilda je Ulmena v njunem nekdanjem skupnem prebivališču v Španiji obtožila zaradi kraje identitete, vdora v zasebnost, groženj in prisile. V Nemčiji je tudi pod preiskavo zaradi zalezovanja.

Novice živijo svoje življenje

Ali se podrobnosti globokih ponaredkov in lažnih profilov v poročanju zamegljujejo, ker 44-letnica že leta vodi kampanjo proti slikam, ustvarjenim z umetno inteligenco? Ko so Der Spiegel prosili za pojasnilo, so sporočili: "Nimamo kaj dodati k našemu poročanju." Poizvedba Collien Fernandes o tem, kako se spopada z zmedo, je doslej ostala brez odgovora.

Ko sta bila Collien Fernandes in Christian Ulmen še vsaj javno srečen par. Foto: Guliverimage

Primer ponazarja, kako lahko novice živijo svoje življenje – tako za medije kot za njihove bralce. V intervjuju za Bild Fernandesova potrjuje, da je bivši mož pošiljal pornografske videoposnetke in fotografije, ki naj bi bili videti čim bolj pristni in zasebni: "Katera tehnologija je bila uporabljena, bo treba pojasniti na sodišču."

Grozljivo dejanje

Eno ostaja jasno: ne glede na to, ali so takšne slike in videoposnetki ustvarjeni z umetno inteligenco, fotošopom ali celo škarjami in lepilom ter objavljeni na spletu, dejanje ostaja grozljivo. Podobno je maščevalni pornografiji, kjer bivši partnerji brez soglasja nekdanjega partnerja delijo zasebne slike ali na skrivaj posnete fotografije po razhodu, še piše Aargauer Zeitung.