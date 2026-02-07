Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
7. 2. 2026,
14.11

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Sobota, 7. 2. 2026, 14.11

Evropski pokal narodov, Edinburgh, 3. dan

Slovenci za konec še proti Ukrajincem

Slovenska hokejska reprezentanca : Poljska | Slovenci bodo zadnjo tekmo odigrali proti Ukrajini. | Foto GB Hockey

Slovenci bodo zadnjo tekmo odigrali proti Ukrajini.

Foto: GB Hockey

Slovenska hokejska reprezentanca bo februarski pripravljalni turnir evropskega pokala narodov končala s tekmo proti Ukrajini, s katero se bo pomerila za prvo mesto. Slovenci so za uvod premagali Poljake, na drugi tekmi pa še gostitelje Britance. Ukrajinci so v podaljšku izgubili z Britanci, nato pa premagali Poljake.

Slovenska hokejska reprezentanca : Poljska
Sportal Slovenci v Edinburghu premagali še Britance #video

Evropski pokal narodov, Edinburgh:



Sobota, 7. februar
15.00 Slovenija – Ukrajina
19.30 Velika Britanija – Poljska

Lestvica;

1. Slovenija 2 tekmi  6 točk
2. Ukrajina 2 – 4
3. Velika Britanija 2 – 2
4. Poljska 2 – 0

Petek, 6. februar
Ukrajina : Poljska 4:2
Slovenija : Velika Britanija 4:2
0:1 Kirk (Nielson, Halbert, 22., PP1), 1:1 Gregorc (Kuralt, Mahkovec, 27. PP1), 2:1 Maver (Sabolič, 41.), 3:1 Sever (Urukalo, 52., PP1), 3:2 Harewood (Larkin, 54., PP1), 4:2 Mahkovec (Simšič, 58.)

Četrtek, 5. februar
Slovenija : Poljska 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
Strelci: 1:0 Tičar (Sabolič, Mahkovec, 15.), 1:1 Brynkus (Narog, 19., PP1), 2:1 Kuralt (Jezovšek, Maver, 25.), 3:1 Mahkovec (Sabolič, 27.), 4:1 Tičar (37., PP1), 4:2 Kiebicki (Fraszko, Wronka, 50.), 4:3 Bryk (Tyczynski, Slusarczyk, 58.)
Kazni: SLO 6 (2,2,2); POL 2 (0,2,0)

Velika Britanija : Ukrajina 3:2* (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

*podaljšek

Seznam slovenske izbrane vrste, ki je odpotovala na Škotsko:

Vratarji: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)

Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Blaž Gregorc (HK Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/FRA), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)

Napadalci: Žan Jezovšek (Lindau Islanders/GER), Rok Kapel (HK Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar AV19/HUN), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Nik Christian Petrovič (EC Zug/SUI), Robert Sabolič (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Nik Simšič (HK Olimpija), Luc Slivnik (HDD Jesenice), Jaka Sodja (HK Olimpija), Erik Svetina (HDD Jesenice), Rok Tičar (HC Pustertal/ITA)

 
