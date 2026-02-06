Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
6. 2. 2026,
8.33

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Evropski pokal narodov, Edinburgh, 2. dan

Slovenci zvečer proti Veliki Britaniji

Slovenska hokejska reprezentanca : Poljska | Slovenci se bodo zvečer pomerili z Veliko Britanijo. | Foto GB Hockey

Slovenci se bodo zvečer pomerili z Veliko Britanijo.

Foto: GB Hockey

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 19.30 odigrala drugo tekmo evropskega pokala narodov v Edinburghu. Njena tekmica bo Velika Britanija, ki je v četrtek v podaljšku strla odpor Ukrajine, Slovenci pa so v rednem delu tesno premagali Poljsko.

Slovenska hokejska reprezentanca : Poljska
Sportal Slovenci za uvod v Edinburghu premagali Poljake #video

Evropski pokal narodov, Edinburgh:


Petek, 6. februar
15.00 Ukrajina – Poljska
19.30 Velika Britanija – Slovenija

Sobota, 7. februar
15.00 Slovenija – Ukrajina
19.30 Velika Britanija – Poljska

Četrtek, 5. februar
Slovenija : Poljska 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
Strelci: 1:0 Tičar (Sabolič, Mahkovec, 15.), 1:1 Brynkus (Narog, 19., PP1), 2:1 Kuralt (Jezovšek, Maver, 25.), 3:1 Mahkovec (Sabolič, 27.), 4:1 Tičar (37., PP1), 4:2 Kiebicki (Fraszko, Wronka, 50.), 4:3 Bryk (Tyczynski, Slusarczyk, 58.)
Kazni: SLO 6 (2,2,2); POL 2 (0,2,0)

Velika Britanija : Ukrajina 3:2* (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

*podaljšek

Seznam slovenske izbrane vrste, ki je odpotovala na Škotsko:

Vratarji: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)

Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Blaž Gregorc (HK Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/FRA), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)

Napadalci: Žan Jezovšek (Lindau Islanders/GER), Rok Kapel (HK Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar AV19/HUN), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Nik Christian Petrovič (EC Zug/SUI), Robert Sabolič (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Nik Simšič (HK Olimpija), Luc Slivnik (HDD Jesenice), Jaka Sodja (HK Olimpija), Erik Svetina (HDD Jesenice), Rok Tičar (HC Pustertal/ITA)

 
Edo Terglav, slovenska hokejska reprezentanca, trening
Sportal Slovenci na drugi pripravljalni stopnici pred spomladanskim vrhuncem sezone
Edo Terglav Velika Britanija Edinburgh Evropski Pokal risi slovenska hokejska reprezentanca
