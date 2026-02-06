Petek, 6. 2. 2026, 8.49
1 ura, 11 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 2. dan (ž)
Prvič na delu tudi Japonke in Švicarke
Drugi dan ženskega olimpijskega turnirja v Milanu bosta na sporedu dve tekmi. Francozinje, ki so za uvod v četrtek izgubile z Italijankami, bodo izzvale Japonsko. Na drugi tekmi se bodo po porazu z ZDA Čehinje pomerile s četrtimi z zadnjih olimpijskih iger Švicarkami. Gre za obračun četrte in pete reprezentance svetovne ženske hokejske lestvice.
Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).
Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, predtekmovanje
Petek, 6. februar
Lestvici:
