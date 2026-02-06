Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
6. 2. 2026,
8.49

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
hokej Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre olimpijski hokejski turnir

Petek, 6. 2. 2026, 8.49

1 ura, 11 minut

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, 2. dan (ž)

Prvič na delu tudi Japonke in Švicarke

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
švicarska ženska hokejska reprezentanca | Švicarke bodo prvo tekmo OI igrale proti Čehinjam. | Foto Guliverimage

Švicarke bodo prvo tekmo OI igrale proti Čehinjam.

Foto: Guliverimage

Drugi dan ženskega olimpijskega turnirja v Milanu bosta na sporedu dve tekmi. Francozinje, ki so za uvod v četrtek izgubile z Italijankami, bodo izzvale Japonsko. Na drugi tekmi se bodo po porazu z ZDA Čehinje pomerile s četrtimi z zadnjih olimpijskih iger Švicarkami. Gre za obračun četrte in pete reprezentance svetovne ženske hokejske lestvice.

Italijanska ženska hokejska reprezentanca
Sportal Zgodovinska zmaga Italijank. Hude težave za Finke, a je MOK našel rešitev.
Alex Petan
Sportal Iz Kanade v očetovo Slovenijo: Zame ta zgodba ni zgolj športna

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, razporejenih v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).

Vsaka reprezentanca v skupini odigra po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja v četrtfinale napredujejo vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, predtekmovanje

Petek, 6. februar

Lestvici:

Preberite še:

Anže Kopitar
Sportal Anže Kopitar v Las Vegasu postavil zgodovinski mejnik, to je uspelo le največjim! #video
Nika Prevc, Milano Cortina 2026
Sportal Nika Prevc razred zase, tudi Nika Vodan med najboljšimi
hokej Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre olimpijski hokejski turnir
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.