Nika Prevc na prvem treningu razred zase, tudi na drugem najboljša

Smučarske skakalke so po uvodnem četrtkovem uradnem treningu na olimpijski srednji skakalnici v Predazzu danes zjutraj opravile drugi uradni trening. V prvih dveh serijah je bila najboljša Nika Prevc, ki je v prvi skočila kar 107 metrov in za skoraj 15 točk prehitela najbližjo zasledovalko Liso Eder. Prevc, ki bo zvečer na odprtju iger z bratom Domnom nosila slovensko zastavo, v tretji seriji ni skakala, v tej je bila najboljša Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Boj za odličja na manjši napravi za skakalke se bo v soboto začel ob 18.45.

Pester olimpijski skakalni program se je po četrtkovem večernem treningu nadaljeval že zjutraj, saj so tekmovalke skakale na drugem uradnem treningu na srednji skakalnici HS107 v Predazzu. Nika Prevc je bila najboljša v obeh serijah, v katerih je nastopila.

V uvodni seriji za trening je slovenska šampionka s 108 metri postavila neuradni rekord naprave in za skoraj 15 točk prehitela najbližjo zasledovalko Liso Eder, tretja je bila Kanadčanka Abigail Strate s 16 točkami zaostanka. Le 0,6 točke za njo je bila druga Slovenka, Nika Vodan. Katra Komar je imela 21. oceno, Maja Kovačič pa 37.

Nika Vodan je imela na petkovih treningih četrti in osmi rezultat. Foto: Guliverimage Tudi v drugi petkovi seriji za trening je bila najboljša Prevc, ki ji je znova uspel najdaljši skok serije, 105 metrov. Najbližjo zasledovalko Eirin Mario Kvandal je prehitela za 3,6 točke, tretja je bila s slabimi sedmimi točkami zaostanka Nemka Agnes Reisch, Eder pa četrta. Vodan je imela osmi rezultat, Komar 24., Kovačič pa 31.

Tretjo serijo je Prevc izpustila, najboljša je bila Norvežanka Kvandal, ki je bila pred rojakinjo Heidi Dyhre Traaserud, tretja je bila Sara Takanaši. Vodan je bila šesta, Kovačič 24., Komar pa 27. V tretji seriji tako kot Prevc niso skakale Eder, Stroem, Freitag in Reisch.

Norvežanka Anna Odine Stroem, ki je bila v četrtek v vseh treh serijah tretja, tokrat ni skakala.

Zvečer sledi slavnostno odprtje iger, na katerem bosta slovenski zastavonoši Nika in Domen Prevc. Prvo nato že v soboto ob 18.45 čaka prvi posamični boj za odličja na srednji skakalnici.

Uradni trening 1. serija 1. Nika Prevc 77,8 točke/108 metrov

2. Lisa Eder 63,2/100,5

3. Abigail Strate 61,9/99,5

4. Nika Vodan 61,3/98

5. Sara Takanaši 60,4/98

6. Heidi Dyhre Traaserud 59,7/97

7. Nozomi Marujama 58,6/98

8. Katharina Schmid 55,6/96

9. Julia Muehlbacher 54,3/94

10. Selina Freitag 53,4/94,5

...

21. Katra Komar 47,5/96

37. Maja Kovačič 37,6/89,5 2. serija 1. Nika Prevc 86,3 točke/105 metrov

2. Eirin Maria Kvandal 82,7/101,5

3. Agnes Reisch 79,4/100

4. Lisa Eder 78,5/99,5

5. Nozomi Marujama 76,6/99

6. Abigail Strate 73,9/97

7. Selina Freitag 72/96,5

8. Nika Vodan 70,2/95

9. Silje Opseth 69,6/100,5

10. Ping Zeng 67,8/98

...

24. Katra Komar 58,5/93

31. Maja Kovačič 50,3/87,5

3. serija* 1. Eirin Maria Kvandal 80,7/100

2. Heidi Dyhre Traaserud 78,5/99

3. Sara Takanaši 75/96,5

4. Abigail Strate 74,8/96,5

5. Juka Seto 74,4/98

6. Nika Vodan 71,1/95,5

6.Frida Westman 71,1/97

6.Nozomi Marujama 71,1/95,5

...

24. Maja Kovačič 56,3/91

27. Katra Komar 54,9/88,5 *Nika Prevc ni skakala

Prevc je v četrtek v treh serijah za trening dosegla prvo, prvo in drugo mesto, a konkurenca, predvsem Lisa Eder, Anna Odine Stroem, Eirin Maria Kvandal, pa tudi Abigail Strate, ni bila daleč. Nika Vodan je bila deveta, šesta in osma, Katra Komar 38., 23. in 28., Maja Kovačič pa 36., 41. in 48.

