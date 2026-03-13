Branilke naslova začenjajo končnico proti Krimovkam

Najboljše slovenske ženske odbojkarske ekipe bodo začenjajo četrtfinale državnega prvenstva. Tega bodo na Štajerskem odprle aktualne državne in pokalne prvakinje, članice OTP banka Branik, ki jim bodo nasproti stale Krimovke. Te so v osmini finala odpravile Formis, sicer pa redni del sezone igrale v 1.B ligi.

Novogoriški GEN-I Volley, druga najuspešnejša ekipa rednega dela tekmovanja, se bo za preboj v polfinale merila s SIP Šempetrom, ki se je v prejšnjih sezonah redno uvrščal med najboljše štiri ekipe prvenstva. V tej so si Savinjčanke po 21. krogih priigrale sedmo mesto in morale v osmino finala, v kateri pa niso imele veliko dela z ekipo Visit Braslovče, ki so jo odpravile z dvema zmagama s 3:1. Tekma med Goričankami in Šempetrankami bo v soboto v dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici.

Tretji četrtfinalni par sestavljata Luka Koper Volley in AFM Volley, ki sta redni del sklenili na četrtem oz. petem mestu, pri čemer so Radovljičanke dosegle celo zmago več, a so imele slabši točkovni izkupiček od tekmic. Primorska in gorenjska zasedba se bosta za uvrstitev v polfinale prvič srečali v soboto v dvorani OŠ Koper.

Kot zadnje se bodo za preboj med najboljšo četverico merile aktualne slovenske podprvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, sicer tretja ekipa rednega dela in Ankarančanke. Mlade Primorke, ki so po 21. krogih zasedle 6. mesto, bodo Kamničankam že na prvi medsebojni tekmi, ki v soboto v ŠD Kamnik, skušale čim bolj otežiti delo.

Povratne tekme bodo 18. in 19. marca, morebitne tretje pa 21. oz. 22. marca