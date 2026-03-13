Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Sportal

Petek,
13. 3. 2026,
18.21

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

odbojka GEN-I Volley Calcit Volley 1 DOL

Petek, 13. 3. 2026, 18.21

0 minut

1. DOL za ženske, četrtfinale, prve tekme

Branilke naslova začenjajo končnico proti Krimovkam

Foto Jure Banfi

Mariborčanke so v četrtfinalu s Krimovkami velike favoritinje.

Foto: Jure Banfi

Najboljše slovenske ženske odbojkarske ekipe bodo začenjajo četrtfinale državnega prvenstva. Tega bodo na Štajerskem odprle aktualne državne in pokalne prvakinje, članice OTP banka Branik, ki jim bodo nasproti stale Krimovke. Te so v osmini finala odpravile Formis, sicer pa redni del sezone igrale v 1.B ligi.

Novogoriški GEN-I Volley, druga najuspešnejša ekipa rednega dela tekmovanja, se bo za preboj v polfinale merila s SIP Šempetrom, ki se je v prejšnjih sezonah redno uvrščal med najboljše štiri ekipe prvenstva. V tej so si Savinjčanke po 21. krogih priigrale sedmo mesto in morale v osmino finala, v kateri pa niso imele veliko dela z ekipo Visit Braslovče, ki so jo odpravile z dvema zmagama s 3:1. Tekma med Goričankami in Šempetrankami bo v soboto v dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici.

Tretji četrtfinalni par sestavljata Luka Koper Volley in AFM Volley, ki sta redni del sklenili na četrtem oz. petem mestu, pri čemer so Radovljičanke dosegle celo zmago več, a so imele slabši točkovni izkupiček od tekmic. Primorska in gorenjska zasedba se bosta za uvrstitev v polfinale prvič srečali v soboto v dvorani OŠ Koper.

Kot zadnje se bodo za preboj med najboljšo četverico merile aktualne slovenske podprvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, sicer tretja ekipa rednega dela in Ankarančanke. Mlade Primorke, ki so po 21. krogih zasedle 6. mesto, bodo Kamničankam že na prvi medsebojni tekmi, ki v soboto v ŠD Kamnik, skušale čim bolj otežiti delo.

Povratne tekme bodo 18. in 19. marca, morebitne tretje pa 21. oz. 22. marca

1. DOL, ženske, četrtfinale, prve tekme

Sobota, 14. marec
Petek, 13. marec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.