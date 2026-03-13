Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
13. 3. 2026,
18.09

8 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek
carine gospodarstvo gospodarska rast BDP ZDA Donald Trump

Petek, 13. 3. 2026, 18.09

8 minut

Hladen tuš za ameriško ekonomijo: gospodarska rast padla na polovico

Ocena gospodarske rasti ZDA v zadnjem četrtletju lani prepolovljena

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Donald Trump | Foto Reuters

Ministrstvo za trgovino ZDA je danes svojo drugo oceno gospodarske rasti ZDA v zadnjem četrtletju lanskega leta znižalo z 1,4 na 0,7 odstotka. To je presenetilo analitike Wall Streeta, ki so pričakovali izboljšanje na 1,5 odstotka, poroča poslovna televizija CNBC.

Padec gospodarske rasti s 4,4 odstotka na letni ravni v tretjem četrtletju lani na 0,7 odstotka v zadnjem trimesečju je poslabšal tudi statistiko za celotno prvo leto vladanja Donalda Trumpa na 2,1 odstotka. V zadnjem letu vlade Joeja Bidna je bila gospodarska rast 2,8-odstotna, poroča CNBC.

Popravek navzdol je po pojasnilih ministrstva posledica nižje zasebne in javne porabe, pa tudi padca izvoza. Tudi nazadovanje uvoza je bilo manjše, kot je ministrstvo ocenilo sprva.

Donald Trump
Novice Je to razlog, da Trump napoveduje konec napadov na Iran?

Dejanska končna prodaja zasebnim domačim kupcem - temeljni kazalnik rasti, ki zajema potrošnjo gospodinjstev in zasebne naložbe - je v zadnjem lanskem četrtletju na letni ravni narasla za 1,9 odstotka, kar pomeni popravek navzdol za 0,5 odstotne točke.

Potrošniška poraba je v zadnjem četrtletju narasla za dva odstotka, kar je 0,4 odstotne točke manj od uvodne ocene, potem ko je v tretjem četrtletju na letni ravni narasla za 3,5 odstotka.

Ši Džinping
Novice So to dnevi, ko Kitajska namesto ZDA postaja številka ena na svetu?

Največji popravek navzdol je bil pri izvozu, ki je upadel za 3,3 odstotka. Na slabšo rast je vplivala tudi oktobrska prekinitev financiranja vladnih agencij.

"Opazna revizija rasti navzdol je resen preizkus pred prihajajočo energetsko krizo, ki povečuje tveganje stagflacije," je za CNBC izjavil globalni vodja tržne strategije pri TradeStation David Russell.

Ameriški napad na iransko vojaško ladjo
Novice Razkrit pravi vzrok napada na Iran?
carine gospodarstvo gospodarska rast BDP ZDA Donald Trump
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

