Ministrstvo za trgovino ZDA je danes svojo drugo oceno gospodarske rasti ZDA v zadnjem četrtletju lanskega leta znižalo z 1,4 na 0,7 odstotka. To je presenetilo analitike Wall Streeta, ki so pričakovali izboljšanje na 1,5 odstotka, poroča poslovna televizija CNBC.

Padec gospodarske rasti s 4,4 odstotka na letni ravni v tretjem četrtletju lani na 0,7 odstotka v zadnjem trimesečju je poslabšal tudi statistiko za celotno prvo leto vladanja Donalda Trumpa na 2,1 odstotka. V zadnjem letu vlade Joeja Bidna je bila gospodarska rast 2,8-odstotna, poroča CNBC.

Popravek navzdol je po pojasnilih ministrstva posledica nižje zasebne in javne porabe, pa tudi padca izvoza. Tudi nazadovanje uvoza je bilo manjše, kot je ministrstvo ocenilo sprva.

Dejanska končna prodaja zasebnim domačim kupcem - temeljni kazalnik rasti, ki zajema potrošnjo gospodinjstev in zasebne naložbe - je v zadnjem lanskem četrtletju na letni ravni narasla za 1,9 odstotka, kar pomeni popravek navzdol za 0,5 odstotne točke.

Potrošniška poraba je v zadnjem četrtletju narasla za dva odstotka, kar je 0,4 odstotne točke manj od uvodne ocene, potem ko je v tretjem četrtletju na letni ravni narasla za 3,5 odstotka.

Največji popravek navzdol je bil pri izvozu, ki je upadel za 3,3 odstotka. Na slabšo rast je vplivala tudi oktobrska prekinitev financiranja vladnih agencij.

"Opazna revizija rasti navzdol je resen preizkus pred prihajajočo energetsko krizo, ki povečuje tveganje stagflacije," je za CNBC izjavil globalni vodja tržne strategije pri TradeStation David Russell.