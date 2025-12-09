Tudi Rozier se je v stavniški aferi NBA izrekel za nedolžnega

Tudi košarkar Terry Rozier se je na sodišču v Brooklynu izrekel za nedolžnega v zvezi s stavniško afero, ki je letos izbruhnila v ligi NBA. Tožilstvo 31-letnemu košarkarju očita, da je igralcem pomagal sklepati stave na svoj učinek na tekmah, pri tem pa tudi pri pranju denarja in prevari, poročajo agencije.

Košarkar je po plačilu varščine v višini treh milijonov dolarjev ostal na prostosti. Sodnik mu je obenem prepovedal sodelovati v igrah na srečo, posest strelnega orožja in tudi stike s soobtoženimi in pričami v postopku.

Košarkar je moral oddati potni list, znotraj ZDA pa lahko potuje le med New Yorkom, kjer poteka sojenje, Florido, kjer igra za Miami, in Ohiom, od koder je doma.

Oktobra so v ZDA priprli več kot 30 oseb, med njimi je bil tudi trener Portland Trail Blazers in petkratni udeleženec tekme zvezd Chauncey Billups, ki jim tožilstvo očita prevaro pri športnih stavah in pokru, pa tudi povezave z mafijo.

Za nedolžnega se je izrekel tudi Billups, do konca sojenja pa oba sicer ostajata člana svojih klubov, a sta na čakalnem seznamu in ne prejemata plače. Hujše so obtožbe na račun Billupsa, saj tožilci trdijo, da so organizatorji del dobička od prevar pri nelegalnem pokru plačali tudi kriminalnim družinam Gambino, Genovese in Bonanno za dovoljenja za prirejanje dogodkov na njihovem ozemlju.

Afera v primeru Rozier pa je iz marca 2023, ko je ta igral še za Charlotte Hornets. Na tekmi med Hornets in New Orleans Pelicans so udeleženci športnih stav z jezo ugotovili, da se Rozier po prvi četrtini ne bo vrnil v igro in godrnjali, da se jim je porušil sistem stav na njegove statistične podatke.

"Lažne poškodbe so obtoženim omogočile zanesljive zmage v stavah," je na novinarski konferenci ob izbruhu afere dejala newyorška policijska komisarka Jessica Tisch.

Liga NBA je v preteklosti izrazila zaskrbljenost zaradi takšnih stav, ker so izpostavljene nevarnosti manipulacij. Športne stave so v ZDA legalizirane od leta 2018. Pred tem so potekale nelegalno, kar se nadaljuje tudi danes.