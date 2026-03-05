Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Četrtek,
5. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 13 minut

Lažje boste pospravljali, če upoštevate to nenavadno pravilo

Lažje boste pospravljali, če upoštevate to nenavadno pravilo

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekonvencionalen nasvet glede pospravljanja, ki zadnje čase kroži na družbenih omrežjih, vam lahko pomaga popolnoma preobraziti omaro – ravno prav v času pred spomladanskim čiščenjem.

V zadnjih letih lahko na družbenih omrežjih najdemo kar nekaj nasvetov o tem, kako učinkovito pospraviti svoj dom ali pa vsaj omaro. Najprej je bila tu japonska gurujka za pospravljanje Marie Kondo, nato še Švedi s svojo metodo predsmrtnega čiščenja

Oboževalci Marie Kondo pa so šli še korak dlje. Posebnost njene metode KonMari, ki veleva, da se znebimo vseh stvari, ki v nas ne prižgejo iskrice, in torej obdržimo le tiste, ob katerih občutimo veselje, so malce predrugačili.

Namesto prižiganja iskrice so uporabniki družbenih omrežij uvedli pravilo kakca, po angleško "poop rule".

Foto: Shutterstock

Za kaj gre?

Upoštevanje pravila gre po enakih korakih kot pravilo metode KonMari: ko pospravljate in se sprašujete, kaj obdržati ali zavreči, si postavite preprosto vprašanje:

"Če bi bil predmet prekrit s kakcem, bi ga še vedno želel oprati in obdržati – ali bi ga raje vrgel stran?"

Če bi predmet brez pomisleka takoj vrgli stran, potem ga verjetno ne potrebujete – in ga lahko brez slabe vesti zavržete. Če pa bi ga oprali in obdržali, nakazuje na to, da vam pomeni nekaj več, da ga z veseljem uporabljate ali nosite oziroma ga imate radi v svojem življenju.

Foto: Shutterstock

Kako je nastalo to pravilo?

Idejo je na TikToku prva delila ustvarjalka vsebin na profilu @adhdorganized Becka Karle. V svojem videu je povedala, da ji je ta način razmišljanja o pospravljanju predstavila terapevtka, ko se je tudi trudila pospraviti in zmanjšati nered v svojem domu. 

Njena objava je postala viralna, ker je metoda preprosta in omogoča hitro odločanje, kar pri številnih prejšnjih pristopih ni bilo tako učinkovito.

Ob tem so se oglasili tudi nekateri strokovnjaki, ki pravijo, da je pravilo učinkovito iz različnih razlogov:

  • uporabi močno mentalno sliko, ki takoj privede do odločitve,
  • pomaga ustaviti pretirano razmišljanje,
  • zmanjšuje občutek preobremenjenosti pri pospravljanju,
  • je preprosto in takoj razumljivo. 

Dodaten plus je tudi ta, da naj bi bil tovrsten način pospravljanja primeren za ljudi z ADHD, saj lahko pomaga hitreje sprejemati odločitve in ne obtičati v dvomih, kaj obdržati in kaj zavreči. 

