Kako učinkovito pospraviti svoj dom? Zgledujte se po Švedih.

Po kraljici pospravljanja Marie Kondo je zdaj na vrsti nov trend, ki zagotavlja še bolj temeljito razvrščanje in organiziranje stvari.

Japonska organizacijska svetovalka, avtorica in TV voditeljica Marie Kondo nas je pred leti navdušila s svojo metodo KonMari, ki veleva, da obdržite zgolj stvari, ki v vas prižgejo iskrico. Švedi pa so šli še korak dlje.

Za nekatere je švedski "death cleaning" prav tako morbiden, kot se sliši: gre za metodo razvrščanja in organiziranja osebnih stvari, s katerimi bi se sicer po vaši smrti ukvarjali vaši najbližji. Namenjen je temu, da prepreči kopičenje nepreglednih predmetov in dokumentov, predvsem pa gre za bolj temeljit pristop, ki vključuje smiselno odločanje o stvareh v vašem domu.

Pospravljanje za prihodnost

Osnovna ideja je torej ta, da počistite in pospravite svoje stvari vnaprej, preden bi jih moral namesto vas urejati nekdo drug. To pomeni razmisliti, kaj res želite obdržati, kaj želite podariti in kaj lahko odnesete v reciklažo ali donacijo.

Metoda narekuje, da je najbolje začeti na najmanj "obremenjenih" območjih, kot so podstrešje, klet ali predali, kjer se nabira največ neuporabnih stvari. Ko ugotovite, katera vrsta stvari je v presežku (npr. oblačila ali knjige), jih začnete razvrščati. Za lažjo orientacijo lahko sledite naslednjim smernicam:

Odstranite presežek : Vprašajte se, ali res potrebujete več kot eno (ali dve) enaki stvari – na primer osem enakih skodelic ali sedem parov rokavic. Če ne, je lahko čas, da jih prodate ali podarite.

: Vprašajte se, ali res potrebujete več kot eno (ali dve) enaki stvari – na primer osem enakih skodelic ali sedem parov rokavic. Če ne, je lahko čas, da jih prodate ali podarite. Digitalizirajte : Namesto da hranite goro dokumentov, kot so bančni izpiski ali zdravstveni zapisi, jih skenirajte in arhivirajte digitalno. To zmanjšuje fizični nered in olajša iskanje pomembnih stvari kasneje.

: Namesto da hranite goro dokumentov, kot so bančni izpiski ali zdravstveni zapisi, jih skenirajte in arhivirajte digitalno. To zmanjšuje fizični nered in olajša iskanje pomembnih stvari kasneje. Zavestno odlaganje : Pri organizaciji stvari ne gre za brezvestno izločanje in metanje v smeti, temveč za premišljeno odločanje. Uporabne stvari podarite dobrodelnim organizacijam ali knjižnici.

: Pri organizaciji stvari ne gre za brezvestno izločanje in metanje v smeti, temveč za premišljeno odločanje. Uporabne stvari podarite dobrodelnim organizacijam ali knjižnici. Manj nakupujte : Če boste kupovali manj, boste kasneje imeli manj stvari, ki jih bo treba razvrščati in odstranjevati. To ne pomeni, da morate prenehati delati stvari, ki jih imate radi – gre bolj za premišljeno odločanje pred nakupom.

: Če boste kupovali manj, boste kasneje imeli manj stvari, ki jih bo treba razvrščati in odstranjevati. To ne pomeni, da morate prenehati delati stvari, ki jih imate radi – gre bolj za premišljeno odločanje pred nakupom. Komunikacija z drugimi: Povejte svojim bližnjim, kaj počnete. Morda vam lahko že zdaj povedo, katere vaše stvari so jim všeč in bi jih želeli imeti. Tako boste vnaprej vedeli, kaj obdržati in česa ne.

Poskrbite zase

Proces je lahko fizično in čustveno naporen, zato si vzemite odmore, predvsem pa ga ne prehitevajte. Poslušajte svoje telo in čustva, kaj vam govorijo, ko tako zavestno urejate svoje stvari po metodi "death cleaning". Razmišljajte o tem kot o potovanju, uživajte v nostalgiji in si morda vzemite več časa za ogled fotografij ter obujanje spominov.

Pregledovanje starih stvari je lahko prijetno, če si to dovolite, saj nam naši predmeti sporočajo, kdo smo in kaj nam je pomembno. Zato si dovolite občutiti čustva ter razmisliti o svojem življenju – o poti, ki ste jo že prehodili, in o tisti, ki je še pred vami.

