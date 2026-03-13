Spomladansko čiščenje: deset stvari, ki jih večina ljudi pozabi očistiti

Spomladansko čiščenje je za mnoge priložnost, da dom po dolgi zimi temeljito osvežijo. Običajno se lotimo tal, oken, kuhinje in kopalnice, vendar obstaja veliko mest, na katera pri čiščenju pogosto pozabimo. Prav ta mesta pa so lahko polna prahu, bakterij in neprijetnih vonjav.

Če želite, da bo vaš dom resnično čist, pri letošnjem spomladanskem čiščenju ne pozabite na naslednje stvari.

1. Stikala za luči in kljuke vrat

Stikala za luči in kljuke vrat so med površinami v domu, ki se jih najpogosteje dotikamo, zato se na njih hitro nabere veliko bakterij. Kljub temu jih pri čiščenju pogosto spregledamo.

Najbolje jih je obrisati z vlažno krpo in blagim razkužilom. Postopek je hiter, a lahko precej izboljša higieno doma.

2. Daljinski upravljalniki

Daljinski upravljalnik se pogosto znajde v rokah več družinskih članov, včasih tudi med jedjo. Zaradi tega se med gumbi nabirajo drobtine, prah in bakterije.

Pri čiščenju odstranite baterije, daljinec nežno obrišite z rahlo navlaženo krpo ali alkoholnim robčkom in posebno pozornost namenite prostoru med gumbi.

3. Tesnila hladilnika

Tesnila na vratih hladilnika so idealno mesto za nabiranje umazanije, vlage in plesni. Ker jih ne vidimo takoj, jih pri čiščenju pogosto spregledamo.

Obrišite jih s toplo vodo in malo detergenta ali kisa. Tako boste odstranili umazanijo in poskrbeli, da bo hladilnik bolje tesnil.

Foto: Shutterstock

4. Kuhinjska napa

Kuhinjska napa vsak dan vsrkava maščobo, paro in vonjave, zato se na njej hitro nabere lepljiva plast maščobe.

Filtre je priporočljivo odstraniti in jih namočiti v topli vodi z detergentom ali sodo bikarbono. Tako boste izboljšali delovanje nape in zmanjšali neprijetne vonjave v kuhinji.

5. Vzmetnica

Vzmetnice redko čistimo, čeprav v njih živijo pršice in se v njih nabirajo odmrle kožne celice.

Vzmetnico posesajte, nato jo potresite s sodo bikarbono in pustite delovati približno eno uro. Nato jo ponovno posesajte. Postopek pomaga odstraniti vonjave in osvežiti ležišče.

6. Zavese in žaluzije

Na zavesah in žaluzijah se lahko nabere veliko prahu, še posebej pozimi, ko manj zračimo.

Zavese lahko operete v pralnem stroju, žaluzije pa očistite z vlažno krpo ali posebnim nastavkom za sesalnik.

Foto: Shutterstock

7. Tipkovnica in računalniška miška

Na tipkovnici in računalniški miški se hitro nabirajo bakterije, saj ju pogosto uporabljamo.

Tipkovnico obrnite in rahlo stresite, da odstranite drobtine, nato jo očistite z mehko krpo ali stisnjenim zrakom v spreju.

8. Notranjost pralnega stroja

Pralni stroj pere naša oblačila, a tudi sam potrebuje občasno čiščenje.

Enkrat na nekaj mesecev zaženite prazen program na visoki temperaturi in dodajte kis ali posebno čistilo za pralni stroj. Tako boste odstranili neprijetne vonjave in ostanke detergenta.

9. Svetila

Na svetilih in njihovih senčnikih se pogosto nabira prah, ki lahko zmanjša svetilnost in vpliva na kakovost zraka v prostoru.

Pred čiščenjem izklopite elektriko, nato svetila nežno obrišite s suho ali rahlo vlažno krpo.

10. Koši za smeti

Koši za smeti so eden najbolj očitnih virov neprijetnih vonjav, a jih pogosto očistimo le površinsko.

Pri spomladanskem čiščenju jih operite z vročo vodo in detergentom ali razkužilom ter jih dobro posušite.

