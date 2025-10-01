Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
1. 10. 2025,
8.54

Pokal narodov v speedwayu

Reprezentanci v speedwayju šesto mesto v polfinalu pokala narodov

STA

Matic Ivačič | Foto Nejc Molan/STA

Matic Ivačič

Foto: Nejc Molan/STA

Torun na Poljskem je gostil prvo polfinalno dirko Pokala narodov v speedwayu, na kateri je nastopila tudi reprezentanca Slovenije in zasedla šesto mesto v svoji polfinalni skupini.

Matic Ivačič in Anže Grmek, v vlogi rezerve pa je bil Luka Omerzel, sta imela za nasprotnike reprezentance Italije, Velike Britanije, Nemčije, Švedske, Latvije in Norveške. Neposredno v finale sta vodili prvi dve mesti, tretje in četrto pa v dodatne kvalifikacije.

V prvi vožnji sta Slovenca s 5:4 premagal Italijana. Britanca Dan Bewley in Robert Lambert nista dovolila presenečenja, čeprav je Ivačič izvrstno startal. Že v drugem zavoju sta ga Britanca prehitela ter nato zanesljivo držala prvi dve mesti v svojih rokah vse do cilja za zmago s 7:2.

Tretji nasprotnik je bila Švedska, ki je v prvih dveh vožnjah osvojila maksimalnih 14 točk. Fredrik Lindgren in Jacob Thorsell sta bila premočna za Slovenca in za 7:2 zasedla prvi dve mesti. S po 7:2 sta zmagala tudi Latvijca in Norvežana. Grmek je nato osvojil drugo mesto v dvoboju z Nemčijo za poraz s 3:6.

V finale so se neposredno uvrstili Švedi in branilci naslova Britanci, v dodatnem dvoboju za tretje mesto in uvrstitev v finale pa sta bila Latvijca boljša od Nemcev.

