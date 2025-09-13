V danskem Vojensu se je z zadnjo dirko končala sezona svetovnega prvenstva v spidveju. Poljski zvezdnik tega športa Bartosz Zmarzlik je z drugim mestom osvojil skupno lovoriko, kar je zanj že šesti naslov prvaka v karieri. A je na koncu le za točko prehitel največje presenečenje sezone, avstralskega novinca Bradyja Kurtza.

Bartosz Zmarzlik je s šestim naslovom prvaka skočil povsem na vrh svetovnega spidveja in se po številu skupnih zmag izenačil z legendarnima dirkačema Novozelandcem Ivanom Maugerjem in Švedom Tonyjem Rickardssonom. Je pa Poljak postal prvi, ki je bil prvak v štirih zaporednih sezonah. Poleg naslovov iz let 2022-2025 ima še dve lovoriki iz 2019 in 2020.

Bartosz Zmarzlik Foto: Guliverimage A za letošnji naslov se je moral poljski zvezdnik pošteno potruditi. Po desetih dirkah v tej sezoni je namreč o prvaku odločala ena sama točka. Tik za njim je v seštevku sezone končal Brady Kurtz, ki je v tej sezoni sploh prvič tekmoval kot stalni voznik v seriji SGP. Avstralec je v zadnjem delu sezone dihal za ovratnik poljskemu tekmecu, pred zadnjo dirko sezone je bila razlika med njima tri točke, danes jo je z zmago v Vojensu zmanjšal le na eno samo (183-182). Tretji v SP je bil Britanec Dan Bewley s 142.

Na zadnji dirki sezone je sicer ob zmagovalcih Kurtzu in Zmarzliku na stopničkah stal še domačin Michael Jepsen Jensen, v finalu je bil četrti Bewley. Za tolažbo je Kurtzu ostal izjemen dosežek - postal je prvi dirkač v 30-letni zgodovini SP v obliki, v kakršni poteka zdaj, ki je zbral pet zaporednih zmag. Pred uspehom v Vojensu je slavil še na dirkah v Gorzowu, Malilli, Rigi in Vroclavu. Doslej je bil rekorder s štirimi zaporednimi zmagami Rickardsson leta 2005.

SGP, zadnja dirka v Vojensu:



1. Brady Kurtz (Avs)

2. Bartosz Zmarzlik (Pol)

3. Michael Jepsen Jensen (Dan)

4. Daniel Bewley (VBr)

5. Andrejs Lebedevs (Lat)

6. Fredrik Lindgren (Šve)

7. Robert Lambert (VBr)

8. Jason Doyle (Avs)



SP skupno 2025:



1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 183 točk

2. Brady Kurtz (Avs) 182

3. Daniel Bewley (VB) 142

4. Fredrik Lindgren (Šve) 134

5. Jack Holder (Avs) 118

6. Andrejs Lebedevs (Lat) 98

7. Robert Lambert (VB) 82

8. Max Fricke (Avs) 79