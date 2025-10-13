Ivačič šestič zaporedoma državni prvak v spidveju

Slovenski spidvejist Matic Ivačič je z zmago v avstrijskem Cmureku, ki je gostil drugo dirko slovenskega državnega prvenstva, osvojil šesti zaporedni naslov državnega prvaka. Med mladinci je slavil Anže Grmek, so sporočili iz Avto-moto zveze Slovenije.

Ivačič je po zmagi v Lendavi slavil tudi v Cmureku, tokrat je brez izgubljene točke v rednem delu v finalu ugnal domačina Daniela Gappmeierja in mladega Svena Cerjaka. Ta je odpeljal šele svojo drugo dirko na 500-kubičnem motorju.

Na startni listi tokrat ni bilo Grmeka, prav tako sta zaradi poškodb manjkala še dva mlada dirkača Tilen Bračko in Gregor Zorko. Od Slovencev so startali še Luka Omrzel, Denis Štojs in Julian Kuny, ob njih pa so nastopili vozniki Avstrije, Nemčije, Poljske, Danske, Italije in Latvije.

Cerjak je s tretjim mestom osvojil tudi tretje mesto v seštevku DP. Drugi je kljub odsotnosti ostal Grmek, ki je slavil tudi med mladinci.

