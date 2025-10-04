Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
4. 10. 2025,
21.55

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Sobota, 4. 10. 2025, 21.55

57 minut

Avstralci ekipni svetovni prvaki v spidveju

STA

spidvej Krško | Foto Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Avstralija je osvojila spidvejski pokal narodov oziroma ekipno svetovno prvenstvo, ki je ta teden potekalo v poljskem Torunu. V današnjem velikem finalu je Avstralija premagala gostiteljico Poljsko.

V velikem finalu sta Avstralca Brady Kurtz in Jack Holder s 7:2 premagala poljsko navezo Patryk Dudek/Bartosz Zmarzlik.

Tako Kurtz kot Zmarzlik sta bila v glavnih vlogah tudi v tej sezoni SP med posamezniki. Naslov prvaka, petega zaporednega in skupno šestega v karieri, si je nedavno privozil Zmarzlik, a je novinec na sceni Kurtz zaostal le za točko.

Avstralec se je poljskemu tekmecu oddolžil z današnjo zmago, po kateri Poljska še vedno ostaja brez zmage v tem prestižnem tekmovanju. Avstralija je na prestolu nasledila lanske prvake Britance.

Od leta 2018, ko tekmovanje poteka v sedanji obliki, so imeli največ uspeha Rusi, ki so dobili prve tri izvedbe. Po dvakrat pa so bili najboljši Britanci in zdaj Avstralci.

Tretje mesto je danes osvojila Danska, četrta je bila Švedska, peta Velika Britanija, šesta Latvija in sedma Češka.

V Torunu je nastopila tudi Slovenija, ki se je udeležila prve polfinalne dirke sredi tedna. Matic Ivačič in Anže Grmek, v vlogi rezerve pa je bil Luka Omerzel, sta imela za nasprotnike reprezentance Italije, Velike Britanije, Nemčije, Švedske, Latvije in Norveške.

Slovenija je polfinale končala na šestem mestu. V finale so se neposredno uvrstili Švedi in Britanci, v dodatnem dvoboju za tretje mesto pa še Latvija.

V drugem polfinalu sta si nastop neposredno zagotovili Avstralija in Danska, v kvalifikacijah pa je Češka premagala Ukrajino.

Sedmo mesto v finalu so imeli neposredno zagotovljeno domačini Poljaki.

spidvej
