Kurtz po četrti zaporedni zmagi pred zadnjo dirko tri točke za Zmarzlikom

Avstralec Brady Kurtz je zmagovalec dirke za veliko nagrado Poljske v Vroclavu v svetovnem prvenstvu v spidveju. S četrto zaporedno zmago je pred zadnjo dirko sezone SP zadržal stik z vodilnim v skupnem seštevku, Poljakom Bartoszem Zmarzlikom, ki je bil danes drugi. Tretji je bil Britanec Dan Bewley.

Petkratni svetovni prvak Zmarzlik je pred domačimi navijači s petimi zmagami v rednem delu gladko napredoval v finale, kjer pa je bil najboljši Kurtz. V finalu je nastopil še en Avstralec Jack Holder.

Kljub zmagi Kurtza sta vodilna v skupni razvrstitvi SP ostala na enaki točkovni razliki, saj je Zmarzlik v današnjih kvalifikacijah pred dirko prišel do dveh dodatnih točk. Poljak ima tako še naprej tri točke prednosti pred Kurtzem (165-162).

Bewley, zmagovalec kvalifikacij, je po lepi zalogi točk skočil na tretje mesto in je pri 128 točkah. Četrti je Šved Fredrik Lindgren (123), peti pa Holder (112).

Zadnja in hkrati odločilna dirka sezone bo 13. septembra v Vojensu na Danskem.

Po zaključku sezone SP bo konec septembra in v začetku oktobra na sporedu še pokal narodov v poljskem Torunu, kjer bo v prvem polfinalu 30. septembra nastopila tudi Slovenija.

