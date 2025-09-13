Tim Gajser je odpeljal najboljšo vožnjo po vrnitvi po poškodbi in operaciji rame. Na kvalifikacijski vožnji pred nedeljsko VN Kitajske je bil drugi, samo sekundo za Jeffreyjem Herlingsom. Ob koncu sezone dokazujeta, da sta najboljša in bi bila onadva v igri za naslov prvaka, če ne bi bila del sezone poškodovana. Tako pa se lovorika nasmiha Romainu Febvru, ki ima zdaj 30 točk prednosti pred Lucasom Febvrom. Francoz je bil na kvalifikacijah tretji, Belgijec samo sedmi.

Romain Febvre dirka za svoj drugi naslov v MXGP, prvega je osvojil pred desetimi leti. Ima 30 točk prednosti pred Lucasom Coenenom. Foto: Guliverimage Na Kitajskem ta konec tedna poteka predzadnja dirka letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu. Prvak elitnega razreda MXGP bo najverjetneje odločen šele naslednjo nedeljo na finalu v Avstraliji. V Šanghaj je vodilni veteran Romain Febvre (Kawasaki) prišel s 26 točkami prednosti pred novincem Lucasom Coenenom (KTM). Na zadnjih dveh dirkah je skupaj na voljo še 120 točk. Oba sta letos dobila po pet dirk. Na prejšnjih dveh velikih nagradah je zmagal Jeffrey Herlings (KTM), sezono pa si s kakšno zmago želi skleniti povratnik po poškodbi Tim Gajser (Honda), ki je dobil tri od uvodnih petih dirk.

Štart sobotne kvalifikacijske vožnje je dobil Herlings, s 111. zmagami rekorder na dirkah svetovnega prvenstva. Gajser je bil drugi, Maxime Renaux (Yamaha) pa tretji. Ko je Tim sredi vožnje za vsega sekundo sledil Jeffreyju, je Maxima na tretjem mestu prehitel Febvre. Coenen je vozil šele na sedmem in do konca na njem tudi ostal ter tako izgubil štiri točke v primerjavi s Febvrom. Gajser ni dobil prave priložnosti za napad za zmago, vožnjo je končal na drugem mestu, le sekundo za Herlingsom. Tretji Febvre je bil za njima kar 14 sekund. Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je bil lani na Kitajskem na veliki nagradi peti, je tokrat na kvalifikacijah ostal brez točk, na 13. mestu.

MXGP Kitajske, kvalifikacijska vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Maxime Renaux (Yamaha)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

7. Lucas Coenen (KTM)

8. Pauls Jonass (Kawasaki)

…

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek (18/20): 3. Romain Febvre (Kawasaki)4. Maxime Renaux (Yamaha)5. Ruben Fernandez (Honda)6. Calvin Vlaanderen (Yamaha)7. Lucas Coenen (KTM)8. Pauls Jonass (Kawasaki) 1. Romain Febvre (Kawasaki) 893 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 863

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 639

4. Ruben Fernandez (Honda) 563

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 533

6. Jeffrey Herlings (KTM) 532

...

9. Tim Gajser (Honda) 420

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 299

V MX2 Längenfelder 14 točk pred De Wolfom

Simon Längenfelder lahko osvoji svoj prvi svetovni naslov. Foto: Guliverimage Na zadnjih dveh dirkah tako v MXGP kot v MX2 nastopa manj kot 20 voznikov, in to zaradi visokih stroškov poti iz Evrope, ki si jih manjše ekipe in večina zasebnikov ne more privoščiti (Pancar je eden redkih izjem). Je pa na rampi vsaj še nekaj kitajskih in avstralskih voznikov. V MX2 je tako v kvalifikacijski vožnji štartalo le 19 tekmovalcev. Dobil jo je Lucasov brat dvojček Sacha Coenen (KTM). Vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) je bil drugi, njegov tekmec za naslov prvaka Kay de Wolf (Husqvarna) pa četrti. V skupnem seštevku ju zdaj loči 14 točk.