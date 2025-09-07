Herlings dosegel 111. zmago, Gajser tik za zmagovalnim balkonom

Afyonkarahisar v Turčiji je gosti 18. veliko nagrado v motokrosu razreda MXGP. Četrtič v sezoni je zmagal Jeffrey Herlings, kar je njegova 111. zmaga v svetovnem prvenstvu. Lucas Coenen je bil drugi, Romain Febvre pa tretji, tako da je razlika med njim v skupnem seštevku sezone zdaj 26 točk v prid Francoza. Tim Gajser je še na drugi dirki zapored končal tik za prvimi tremi. Jan Pancar je dva tedna po izpahu prsta osvojil 10. mesto.

Prva vožnja Lucasu Coenenu, Gajser četrti

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo S štartne rampe je v prvi vožnji najbolje potegnil petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda), a bil preširok v prvem zavoju in prehitela sta ga Lucas Coenen in Jeffrey Herlings (oba KTM). Vodilni na prvenstvu MXGP Romain Febvre (Kawasaki) se je v uvodnih krogih vozil na četrtem mestu. Dobro je štartal tudi drugi Slovenec v elitnem razredu Jan Pancar (TEM JPS253), ob koncu prvega kroga je bil sedmi, a obkrožen z vozniki na tovarniških motorjih. Zdrsnil je na deveto mesto.

Po 15 minutah je Gajser nekoliko upočasnil ritem in prehitel ga je Febvre. Morda so mu kot na sobotni kvalifikacijski vožnji ponagajale roke (t. i. "arm pump"). Sicer se do konca vožnje ni veliko dogajalo, le Ruben Fernandez (Honda) je pridobil nekaj mest in končal na petem. Vožnjo je Coenen dobil pet sekund pred Herlingsom in osem pred Febvrom. Mladi Belgijec je torej zaostanek v prvenstvu zmanjšal za pet točk. Gajser je na četrtem mestu zastal 18 sekund, Pancar pa na devetem minuto. Za njim je zaostalo pet tovarniških voznikov.

MXGP Turčije:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 47 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 45

3. Romain Febvre (Kawasaki) 42

4. Tim Gajser (Honda) 36

5. Ruben Fernandez (Honda) 32

6. Maxime Renaux (Yamaha) 30

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 28

8. Pauls Jonass (Kawasaki) 26

9. Clenn Coldenhoff (Fantic) 21

10. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 21

Druga vožnja in velika nagrada Herlingsu

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Druga vožnja je bila nekaj bolj dramatična. Febvre je dobil štart pred Isakom Giftingom (Yamaha), Herlingsom, Coenenom in Gajserjem, Pancar je bil samo 19. Kot v starih šampionskih časih se je Herlings prebil na prvo mesto, Febvre pa je uspel za sabo zadržati Coenena (napeto je bilo do zadnjega zavoja) in znova pridobil nekaj točk v boju za lovoriko. Gajser je bil v drugo precej hitrejši, na četrtem mestu je zaostal samo osem sekund. Gifting je po dobrem štartu pričakovano nazadoval, nekaj minut do konca vožnje ga je za 12. mesto prehitel še Pancar.

Längenfelder dobil dirko v MX2

V šibkejšem razredu MX2 je prvo vožnji dobil Sacha Coenen (KTM). Drugi je bil branilec naslova Kay de Wolf (Husqvarna), tretji pa vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM). Drugo vožnjo je nato dobil Längenfelder, De Wolf je bil s sekundo zaostanka drugi, Coenen pa šele četrti. Tako je VN Turčije s 45 točkami osvojil Nemec, Nizozemec pa je bil s 44 točkami drugi, v bitki za prvaka pa ima Längenfelder 12 točk prednosti pred De Wolfom.