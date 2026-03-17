Ž. L.

17. 3. 2026,
12.50

1 ura, 4 minute

liga prvakov Bayer Leverkusen Arsenal PSG Chelsea Bodo/Glimt Sporting Lizbona Manchester City Real Madrid UEFA liga prvakov

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme – torek)

Pep Guardiola po čudež proti Realu, Angleži rešujejo svojo čast

Federico Valverde | Federico Valverde je na prvi tekmi trikrat našel pot mimo Giannluigija Donnarumme. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nocoj bodo znani prvi četrtfinalisti letošnje lige prvakov. Pred povratno tekmo v Londonu je vse izenačeno le v dvoboju Arsenala in Bayerja, trije klubi pa bodo branili visoko prednost s prvih tekem. Med temi je tudi senzacija z Norveške, Bodo/Glimt, ki ga že ob 18.45 čaka gostovanje v Lizboni. Čudež na domačih tleh potrebujeta Manchester City in Chelsea.

V celotni zgodovini lige prvakov bi do prejšnjega tedna zaman iskali norveško ekipo, ki je nanizala pet zaporednih zmag. Bodo/Glimtu je to uspelo na veličasten način, s tremi zadetki v mreži lizbonskega Sportinga je senzacija letošnje izvedbe najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja naredila velik korak proti uvrstitvi v četrtfinale. Pred tem so v zmagovitem nizu padli velikani; Manchester City, Atletico Madrid in dvakrat milanski Inter.

Severnjaki so se na zahod stare celine z razlogom podali samozavestni, a gostitelji v Lizboni ne mahajo z belo zastavo. Sporting je v ligaškem delu slavil na vseh štirih domačih tekmah, dvakrat je nasprotnika ugnal z razliko treh zadetkov (Kairat in Club Brugge), kar bi danes zadostovalo vsaj za podaljšek.

Za čast angleškega nogometa

Tri zadetke proti evropsko neprimerno bolj priznanim nasprotnikom vsaj za podaljšek potrebujeta tudi Manchester City in Chelsea. Sinjemodre je v Madridu odpihnil vihar po imenu Federico Valverde. Urugvajec je s hat-trickom kronal svojo najboljšo predstavo v dresu kraljevega kluba.

Pep Guardiola se je pred nocojšnjo poslastico zagotovo ozrl k sezoni 2022/23, ko so njegovi varovanci na povratni tekmi polfinala pred domačimi navijači galaktike ugnali s 4:0. Za ponovitev podviga bodo morali Angleži odigrati skoraj popolno tekmo.

Čast angleškega nogometa bo po neuspehu na prvi tekmi (brez zmage je na prvih tekmah ostalo vseh šest angleških predstavnikov) skušal reševati tudi Chelsea. V Parizu so se Londončani sicer dvakrat vrnili po zaostanku, a proti koncu obračuna jim ni uspelo zaustaviti vseh naletov aktualnih evropskih prvakov – tem je veliko prednost v zadnjih minutah priigral Hviča Kvarachelia.

Stamford Bridge je bil v tej sezoni lige prvakov sicer neosvojljiva trdnjava, med drugim je z 0:3 konec novembra tukaj pokleknila tudi Barcelona.

Arsenal še vedno favorit?

Edini nocojšnji obračun, ki se ne bo začel z zahtevnim lovom za eno od ekip, bo odigran na Emiratesu. Pred začetkom osmine finala so stavnice največ možnosti za končno slavje v letošnji ligi prvakov pripisovale Arsenalu, a topničarji tega zaupanja na prvi tekmi v Leverkusnu niso upravičili.

Dolgo časa je celo kazalo, da se bo šesta ekipa nemškega prvenstva na Otok podala z minimalno prednostjo, nato pa je v 89. minuti proti svojemu nekdanjemu klubu z 11 metrov zadel Kai Havertz. Lekarnarji so za dodatno dozo samozavesti med koncem tedna remizirali še z münchenskim Bayernom, ta pa je tekmo končal kar z dvema igralcema manj.

Ali se lahko Arsenal po popolnem ligaškem delu spotakne že ob prvo oviro v izločilnih bojih?

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Torek, 11. marec

Sreda, 18. marec

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci:

13 – Mbappe (Real)
10 – Gordon (Newcastle)
8 – Kane (Bayern)
7 – Alvarez (Atletico Madrid), Haaland (Man City), Osimhen (Galatasaray)
6 – Barnes (Newcastle), Hauge (Bodo/Glimt), Martinelli (Arsenal), Vitinha (PSG), Kvaratskhelia (PSG)
5 – Balogun (Monaco), Duran (Qarabag), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Athletic Bilbao), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico Madrid), Hogh (Bodo/Glimt)

Bayern München Sven Ulreich
Sportal Bayern proti Atalanti s petim vratarjem, 16-letnikom?
Pep Guardiola
Sportal Noro, vseh šest angleških klubov lahko izpade
Benjamin Šeško, Manchester United - Aston Villa
Sportal Šeško vstopil v igro in takoj zabil, Liverpool le do remija s Tottenhamom
 
