Skrivali so, da se je Pogačar resno poškodoval po trku v Vismin avtomobil

Tadej Pogačar je lani na dirki po Franciji pred začetkom kraljevske etape trčil v spremljevalni avtomobil ekipe Visma. Njegov agent Alex Carera je zdaj za podcast Domestique Hotseat povedal, da je imelo trčenje precej resnejše posledice, kot so sprva razkrili javnosti. A vemo, da je slovenski as vseeno še četrtič osvojil sloviti Tour.

Alex Carera je v podkastu povedal, da se je Tadej Pogačar po trku v Vismin avtomobil precej resneje poškodoval in imel zato na zadnjih etapah lanskega Toura kar nekaj težav. Zgodilo se je pred štartom 18., kraljevske etape. Takrat se je slovenski kolesar sicer samo nasmihal in v šali dejal, da so tekmeci očitno skušali preveriti, ali ima dobre zavore.

"Bilo je res nesrečno, da je zadel v Vismin avtomobil. Skrbelo ga je, ker se nato ni počutil dobro," pa zdaj razkriva Carera. Imel je težave s kolenom. "Na eni od etap ni bil prepričan, ali bo sploh lahko nastopil." Tega takrat seveda niso smeli razkriti. "Moja naloga je bila, da preprečim, da bi ta informacija prišla v javnost. Če bi preostale ekipe vedele, da je poškodovan, bi se njihova taktika spremenila in bi dirkali bolj agresivno."

Kljub poškodbi kolena pa je Pogačar preživel najtežje alpske etape in še četrtič osvojil dirko po Franciji. "S pomočjo izkušenj je preživel težke dneve. Če ne bi imel že toliko izkušenj, bi morda izgubil ta Tour," je še dejal Carera.

Letos bo 27-letni Pogačar znova nastopil na dirki po Franciji. Ta ostaja njegov glavni cilj sezone. Če zmaga še petič, se bo izenačil z legendami Jacquesom Anquetilom, Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom in Miguelom Indurainom.