Tekmi, ki bosta zelo zanimali tudi Luko Dončića

V noči na sredo bo v ligi NBA na sporedu osem tekem. Igrali bodo tudi Denver Nuggetsi in Minnesota Timberwolvesi, ki sta v zahodni konferenci neposredna tekmeca Los Angeles Lakersom.

V zahodni konferenci so ekipe med tretjim in sedmim mestom precej izenačene. Los Angeles Lakersi so s 43 zmagami in 25 porazi na tretjem mestu. Na četrtem mestu so Houston Rocketsi (41-26), sledijo jim Denver Nuggesti (41-27), na šestem mestu, ki še vodi neposredno v končnico, pa je ekipa Minnesota Timberwolves (41-27).

Minnesota bo v noči na sredo gostila Phoenix Sunse, ki so trenutno uvrščeni na sedmo mesto zahoda. Phoenix prihaja na gostovanje po porazu proti Boston Celticsom, v katerem je Devin Booker dosegel kar 40 točk. Minnesota ima nekoliko boljši izkupiček v sezoni in bo računala na dobro igro Juliusa Randla, ki v sezoni povprečno dosega več kot 21 točk na tekmo. Obe ekipi sta v zadnjih desetih tekmah dosegli šest zmag in štiri poraze, zato lahko pričakujemo izenačen obračun.

Zadnji obračun se je končal po podaljšku

Ekipa Denver Nuggets bo gostil Philadelphia 76ers, ki poskušajo prekiniti niz štirih zaporednih porazov na gostovanjih. Denver so na domačem parketu precej zanesljivi, v zelo dobri formi pa je trenutno tudi srbski košarkar Nikola Jokić, ki v zadnjih desetih tekmah povprečno dosega skoraj 28 točk in več kot 13 skokov na tekmo. Zadnje medsebojno srečanje januarja je Denver dobil po podaljšku s 125:124. Kako bo tokrat?

Liga NBA, 17. marec:

