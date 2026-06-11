​​​​​​​V vozilih prihodnosti je lahko več Slovenije, kot si mislimo

Slovenija je majhna tranzitna država, kjer mobilnost pogosto razumemo predvsem skozi zastoje, prometne obremenitve in povezovanje krajev, regij in ljudi. A mobilnost ni samo prometni izziv, ampak tudi pomembna industrijska in razvojna priložnost. Slovensko znanje je namreč že danes vgrajeno v številna vozila, ki vozijo po svetovnih cestah.

Trajnostna mobilnost je zato pomembna razvojna tema za prihodnost slovenskega gospodarstva. Odpira vprašanje, kako bo Slovenija v prihodnjih letih razvijala svoje znanje, industrijo in izvozne panoge. Od tega niso odvisna samo podjetja, temveč tudi kakovostna delovna mesta, plače, razvoj regij, javne storitve in dolgoročna stabilnost socialne države, ki potrebuje močno gospodarsko osnovo. Program Made in Slovenia 2035, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z več kot 90 strokovnjaki in gospodarstveniki, trajnostno mobilnost prepoznava kot eno ključnih področij, na katerih lahko Slovenija ustvari več lastnega razvoja, znanja in višje dodane vrednosti doma.

Foto: Gregor Pavšič Pri trajnostni mobilnosti se ta razvojna priložnost pokaže zelo konkretno. Če bo Slovenija znala svoje industrijsko znanje prenesti v razvoj novih tehnologij, avtomobilskih komponent in naprednih rešitev, to ne bo pomembno le za podjetja. Pomenilo bo tudi kakovostna delovna mesta, razvojne priložnosti za mlade, močnejše regije in več vrednosti, ustvarjene doma.

Da to ni obrobna tema, kaže pomen avtomobilskega sektorja za slovensko gospodarstvo. Ta ustvarja približno 12 milijard evrov prihodkov, kar predstavlja osem odstotkov prihodkov gospodarstva ter 16 odstotkov izvoza, zaposluje pa približno 65 tisoč ljudi. Gre za izrazito izvozno usmerjeno panogo, ki Slovenijo povezuje z globalnimi verigami vrednosti in jo umešča med države, ki v avtomobilsko industrijo ne vstopajo s svojimi velikimi znamkami, ampak z znanjem, specializiranimi rešitvami in tehnološko zahtevnimi izdelki.

Prelomnica za avtomobilsko industrijo

Avtomobilska industrija je danes sredi ene največjih preobrazb. Elektrifikacija, strožje okoljske zahteve, digitalizacija vozil, razvoj pametnih krmilnih sistemov in vse močnejša globalna konkurenca spreminjajo način, kako se vozila razvijajo, proizvajajo in uporabljajo. Za slovenska podjetja to pomeni velik izziv, hkrati pa priložnost, da v novih vrednostnih verigah prevzamejo pomembnejšo razvojno vlogo.

Za prihodnost trajnostne mobilnosti zato ni pomembno samo, da slovenska podjetja ostanejo vključena v globalne avtomobilske verige. Pomembno je predvsem, kakšen položaj bodo v njih zavzela. Večja razvojna moč pomeni več lastnih rešitev, več znanja, več tehnološko zahtevnih izdelkov in več dodane vrednosti, ustvarjene v Sloveniji. Prav tu se odpira prostor za prehod od dobaviteljske odličnosti k močnejši razvojni vlogi slovenske industrije.

Razvoj, ki se pozna tudi ljudem

Takšen prehod ni pomemben samo za avtomobilsko industrijo. Če bo več razvoja, odločanja in dodane vrednosti ostalo v Sloveniji, bo imela od tega koristi tudi širša družba: več kakovostnih delovnih mest, več kariernih možnosti za mlade, močnejše regije in stabilnejše javne sisteme.

Močnejša podjetja z višjo dodano vrednostjo lahko izplačujejo višje plače, več vlagajo v znanje in ustvarjajo boljše pogoje za razvoj zaposlenih. Razvoj panoge se tako ne odraža le v poslovnih rezultatih podjetij, temveč tudi v širših možnostih za posameznike in lokalna okolja – od novih delovnih mest do večjih priložnosti za strokovni in karierni razvoj. Zato trajnostna mobilnost ni samo vprašanje prihodnosti vozil, ampak tudi vprašanje tega, kakšne priložnosti bodo imeli ljudje v Sloveniji.

Električno vozilo med polnjenjem na polnilni postaji. Foto: arhiv GZS

Električno vozilo med polnjenjem na polnilni postaji. Foto: Arhiv GZS.

Od dobaviteljske odličnosti do razvojne vloge

Da bi Slovenija te priložnosti izkoristila, bodo potrebna vlaganja v raziskave in razvoj, nove kompetence, pametne in energetsko učinkovite proizvodne procese ter kadre, usposobljene za razvoj tehnologij prihodnosti. Električni pogoni, baterijske komponente, lahki materiali, vodikove tehnologije, povezljivost vozil in napredni krmilni sistemi so področja, na katerih lahko Slovenija okrepi svojo razvojno vlogo.

Za področje trajnostne mobilnosti so v prihodnjem desetletju ključni razvoj novih kompetenc in produktov, širitev proizvodnih kapacitet ter internacionalizacija. Ocenjena potrebna sredstva za ta razvojni preskok znašajo 2,27 milijarde evrov, kar kaže, da prehod v trajnostno mobilnost ni samo vprašanje prilagajanja novim trendom, ampak ena večjih razvojnih odločitev za slovensko industrijo.

Priložnost za več vrednosti doma

Trajnostna mobilnost je pomembno področje za prihodnost slovenske industrije. Slovenija ima znanje, podjetja in izkušnje, s katerimi lahko ostane pomemben del globalne mobilnosti, vendar bo morala v prihodnjih letih narediti korak naprej. Če bo znala industrijsko tradicijo povezati z razvojnim znanjem, novimi tehnologijami in stabilnim poslovnim okoljem, lahko svojo majhnost spremeni v prednost ter v tej preobrazbi ustvari več vrednosti doma.

Za takšen razvoj ne bodo dovolj samo podjetniška prizadevanja. Potrebno bo sodelovanje gospodarstva, države, izobraževalnega sistema, raziskovalnih institucij, zaposlenih in lokalnih okolij. Prav povezovanje teh deležnikov je pogoj, da se znanje, investicije in delo pretvorijo v razvoj, ki bo koristil širši družbi.

Kakšne so priložnosti razvoja za gospodarstvo in kaj bodo od tega imeli ljudje? O tem si več preberite tukaj.

Foto: arhiv GZS

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