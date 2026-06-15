Na primorki vse stoji: zastoj dolg več kot 20 kilometrov, pot daljša za uro in pol

Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori med Logatcem in Postojno proti Kopru zaprt vozni pas. Zastoj je dolg že 20 kilometrov, pot proti Obali pa se podaljša za približno uro in pol, poroča prometno-informacijski center.

Osebna vozila lahko zastoje obvozijo po regionalni cesti Logatec–Unec–Postojna–Razdrto, kjer pa so tudi že zastoji. Promet bo oviran dlje časa.

V Zavodu Reševalni pas ob tem voznike pozivajo, naj ne pozabijo ustvariti reševalni pas.

Kolona vozil na primorski avtocesti je dolga že več kot 20-kilometrov. Zastoj je nastal še pred delovnima zaporama pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru.

Na štajerski avtocesti je zgoščen promet med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani.