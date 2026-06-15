Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
11.38

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,98

Natisni članek

Natisni članek
promet promet prometno-informacijski center primorska avtocesta primorska avtocesta

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 11.38

21 minut

Na primorki vse stoji: zastoj dolg več kot 20 kilometrov, pot daljša za uro in pol

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,98
Primorska avtocesta | Foto Prometno-informacijski center

Foto: Prometno-informacijski center

Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori med Logatcem in Postojno proti Kopru zaprt vozni pas. Zastoj je dolg že 20 kilometrov, pot proti Obali pa se podaljša za približno uro in pol, poroča prometno-informacijski center.

Osebna vozila lahko zastoje obvozijo po regionalni cesti Logatec–Unec–Postojna–Razdrto, kjer pa so tudi že zastoji. Promet bo oviran dlje časa. 

V Zavodu Reševalni pas ob tem voznike pozivajo, naj ne pozabijo ustvariti reševalni pas. 

Kolona vozil na primorski avtocesti je dolga že več kot 20-kilometrov. Zastoj je nastal še pred delovnima zaporama pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru.

Na štajerski avtocesti je zgoščen promet med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. 

Kaos Vršič
Novice Na prelazu Vršič začenja veljati nov prometni režim
Prometna nesreča
Novice Na dolenjski avtocesti z avtomobilom trčil v dva konja
avtocesta, vipavska
Avtomoto Vipavska hitra cesta od Vipave proti Razdrtemu zaprta
promet promet prometno-informacijski center primorska avtocesta primorska avtocesta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.