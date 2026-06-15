Rokometaši Barcelone so v nedeljo še 13. v zgodovini osvojili naslov v rokometni ligi prvakov, potem ko so v finalu s 37:34 premagali Füchse iz Berlina in se v Kölnu razveselili velikega uspeha. Za poseben trenutek sta poskrbela Slovenca Domen Makuc, ki je kot prvi Slovenec osvojil naziv MVP zaključnega turnirja, in Blaž Janc, ki je soigralcu na čustven način sporočil, da je najkoristnejši igralec turnirja.

Barcelona se je po letu 2024 znova vrnila na evropski prestol, potem ko je na zaključnem turnirju po podaljšku najprej ugnala Aalborg in v finalu še Füchse Berlin. V še posebej lepem spominu bo zaključni turnir ostal Domnu Makucu, prvemu Slovencu, ki je osvojil laskavi naziv MVP zaključnega turnirja. Makuc, ki se po koncu sezone seli v nemški Kiel, je na dveh tekmah v Lanxess Areni dosegel deset golov in pet podaj, njegov klubski in reprezentančni soigralec Blaž Janc po osem zadetkov in asistenc, oba pa sta prispevala velik delež k uspehu katalonskega kluba.

Veselje Blaža Janca po velikem uspehu Foto: Guliverimage

Petindvajsetletni Slovenec bo Barcelono po sezoni zapustil in se preselil v Kiel, še pred odhodom iz Španije pa je želel pustiti zadnji pečat v klubu. "Ves konec tedna sem imel v mislih, da se poslavljam, a nisem hotel preveč razmišljati o tem. Moral sem igrati s čustvi, a ne preveč, da ne bi poslabšal stvari," je dejal po finalu, po katerem se je razveselil četrtega naslova v ligi prvakov po letih 2021, 2022 in 2024. "To priznanje za najkoristnejšega igralca mi veliko pomeni, a na koncu je to ekipna predstava. Iskreno povedano, veliko igralcev v moji ekipi bi si zaslužilo to priznanje," je dodal Makuc.

Janc Makucu: Ti si MVP!

Makuc, ki bo letos postal tudi oče, je na prestolu MVP nasledil Gíslija Kristjanssona iz Magdeburga, ki je laskavi naziv osvojil lani. Postal je četrti rokometaš Barcelone v zgodovini, ki je osvojil naziv MVP. Pred njim so bili to Nikola Karabatić (2015), Gonzaleo Perez de Vargas (2021) in Melvyn Richardson (2024).

Nad novim uspehom je bil navdušen tudi 29-letni Janc, ki je Makucu sporočil, da je postal MVP. "Ti si MVP, mojster!" se je v čustvenem izbruhu 25-letnemu soigralcu poklonil kapetan izbrane vrste. "Vsako leto je tako, kot da bi zmagal prvič. Tega občutka se preprosto ne da naveličati, vsako leto bi lahko igral, zmagoval in nikoli ne bi bilo dovolj. Po drugi strani pa je veliko stresa, kar bi lahko potrdila tudi moja žena, a na koncu je bil trud poplačan," je dejal slovenski kapetan.

"Bilo je težko, a mislim, da smo na koncu zasluženo slavili. Vso tekmo smo bili v prednosti, odigrali smo vrhunsko obrambo, tudi v napadu nam je šlo odlično. Vedeli smo, da ne smemo izgubljati žog, in res sem ponosen na našo ekipo in to, kar nam uspeva. To ni kar tako, v tej sezoni smo izgubili samo eno tekmo, osvojili smo vse naslove, kar se je dalo, in ta ekipa ima preprosto nekaj več. Ne vem, ali smo vesoljci oziroma kaj počnemo, a res je vse skupaj neverjetno," je še povedal Janc, ki je prav tako četrtič osvojil ligo prvakov. "Zdaj malce počitka, potem pa spet na delo, da se vrnemo na vrh," Sevničanu ne manjka motivacije.

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