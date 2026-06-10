Spoznajte Luno, vašo osebno AI-svetovalko za počitnice

Zakaj je Luna boljša v primerjavi s klasičnimi UI-iskalniki in zakaj vam lahko prihrani čas in denar? V Turistični agenciji Sonček so javnosti predstavili Luno – AI-svetovalko za počitnice . Gre za prvo takšno svetovalko v Sloveniji, v katero je bilo vloženih več mesecev dela. Luna je kombinacija vsega tistega, kar popotniki najbolj potrebujemo: hitrost, nepristranskost in osebni pristop.

Hipermarket potovanj na vaši dlani

Sonček že od nekdaj deluje kot hipermarket potovanj – združuje vse pomembne blagovne znamke. Za razliko od večine agencij, ki so omejene na lastne produkte, Sonček na enem mestu združuje ponudbo vseh največjih slovenskih in evropskih organizatorjev (TUI, Dertour, ITS in mnogi drugi). In ker je to res morje ponudb, je Luna tista tehnološka vez, ki ji poveste svoje želje in vam v nekaj sekundah pomaga prebrskati ta ogromen nabor možnosti. Njeno domovanje je na Sončkovi spletni strani www.sonchek.com.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Luna stavi na nepristranskost

Njena največja prednost je popolna nepristranskost pri svetovanju – gost je kralj in vse se prilagaja njegovim željam.

Luna ne favorizira določenega hotela ali organizatorja; njen edini cilj je poiskati najboljšo rešitev za vaše specifične želje. Ne glede na to, ali iščete družinski resort s tobogani v Egiptu, romantičen oddih na Rodosu ali ugoden hotel v Dalmaciji, Luna deluje za vas.

ChatGPT ni dovolj …

Ronja Knap iz Turistične agencije Sonček je več mesecev bdela nad razvojem počitniške AI-svetovalke Lune, ki je te dni zaživela na spletni strani www.sonchek.com. Pojasnjuje, da ni dovolj, da svoje želje vnesemo v navadne UI-iskalnike, kot je Chat GPT.

"Umetna inteligenca je odlična pri načrtovanju poti, iskanju znamenitosti in podobno. Nima pa dostopa do široke baze hotelov in potovanj, kakršno uporabljamo turistične agencije. Zaradi mnogih delno veljavnih informacij na spletu nastaja tudi precejšnja zmeda ali se pojavljajo celo napačni odgovori. Zato smo našo AI-svetovalko Luno zasnovali tako, da smo nadgradili navadni UI-iskalnik z vsem, kar znajo najti naši iskalniki, ki ji uporabljamo v agenciji. Nad rezultatom smo navdušeni in komaj čakamo, da Luno preizkusi čim več ljudi. Ta vam v zelo kratkem času in po nekaj uvodnih vprašanjih zoži izbor hotelov na Jadranu ali v Sredozemlju ter vam pomaga najti najbolj pravega za vas," pojasnjuje strokovnjakinja za uporabo umetne inteligence v turizmu Ronja Knap.

Nataša Jeza Kotnik in Ronja Knap, Turistična agencija Sonček Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Dodaja, da Luno še vedno vsakodnevno izpopolnjujejo in širijo njeno znanje na vsa področja prodaje v turistični agenciji. Trenutno svetuje glede počitnic na Jadranu in v Sredozemlju, do konca junija bo obvladala tudi vso ponudbo potovanj in vsega povezanega z njimi. "Gre za področje, ki je za vse nas popolnoma novo, umetna inteligenca pa pogosto deluje malce po svoje, če nima dovolj navodil. Ravno to je največja prednost Lune v primerjavi s ChatGPT – ima relevantne podatke in dostop do informacij o aranžmajih, ki jih navadni UI-iskalniki nimajo. Poznavalec hitro ugotovi, da se napajajo iz nerelevantnih virov, ki so pogosto tudi neaktualni," pojasnjuje Ronja Knap.

Foto: Shutterstock

Kaj pa svetovalci v poslovalnicah?

Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga v Sončku, ugotavlja: "Kljub zmogljivim iskalnikom in zdaj tudi AI-svetovalki Luni Slovenci še vedno radi prisluhnemo svetovalcem v poslovalnicah, sploh ko gre za končno odločitev. Naši gostje si pogosto svoje počitnice že nagledajo na spletni strani, potem pa rezervacijo izpeljejo z 'živim človekom'. Osebna izkušnja in mnenje še vedno štejeta. Naši svetovalci uživajo visoko stopnjo zaupanja pri strankah. Okoli 70 izkušenih svetovalcev je našim gostom na voljo v 18 poslovalnicah po vsej Sloveniji. Še vedno stavimo na stisk roke in pogled v oči."

"Zdaj, ko imamo AI-svetovalko Luno, bo iskanje počitnic le še hitrejše in bolj personalizirano. Z njo si pomagajo tudi naši svetovalci, saj do nekaterih manj pogostih podatkov Luna pride res bliskovito. In kadar Luna ne najde zadetkov za kakšna posebna iskanja, vas poveže z našimi svetovalci, ki jih skorajda več ne morete presenetiti s svojimi željami in vprašanji."

Ljubka popotnica, ki vam svetuje 24 ur na dan

"Luna je pripravljena na vsako počitniško željo naših strank," pravijo v marketingu Sončka. Je intuitivna, prijazna in dostopna 24 ur na dan. Zna primerjati cene in ponudbo, preveriti razpoložljivost v realnem času in vam celo pripraviti nabor priljubljenih ponudb, ki jih prejmete neposredno na svoj e-naslov.

Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

V Sončku so si s pomočjo kreativne agencije zamislili avatar Lune kot simpatično raziskovalko, moderno nomadko. Njen stil je sproščen, a premišljen – lahkotna lanena oblačila, primerna za raziskovanje, in klobuk, ki jo ščiti pred soncem. V videospotih je predstavljena pomanjšana, kot kakšna vila, ki izpolnjuje počitniške želje. Ima tudi svoj značaj, ki se bo odražal v dopisovanju z njo:

je strastna avanturistka , ki obožuje občutek peska med prsti in vonj po lokalnih začimbah na tržnicah,

, ki obožuje občutek peska med prsti in vonj po lokalnih začimbah na tržnicah, je radovedna : ne bo vam predlagala le najbolj priljubljenega hotela, ampak vas bo spodbudila, da pokusite tisto lokalno jed, ki jo poznajo le domačini,

: ne bo vam predlagala le najbolj priljubljenega hotela, ampak vas bo spodbudila, da pokusite tisto lokalno jed, ki jo poznajo le domačini, je organizirana, a svobodna : verjame v dobro načrtovanje, a ve, da se najlepši spomini pogosto zgodijo takrat, ko zavijemo z utrjenih poti (to je miselnost, ki jo želi tudi Sonček kot agencija prenesti na svoje goste),

: verjame v dobro načrtovanje, a ve, da se najlepši spomini pogosto zgodijo takrat, ko zavijemo z utrjenih poti (to je miselnost, ki jo želi tudi Sonček kot agencija prenesti na svoje goste), je zaščitniška: kot prava prijateljica skrbi, da boste za svoj denar dobili največ, in vam vedno krije hrbet z najboljšimi informacijami (tudi o zavarovanjih, cepljenjih, potnih dokumentih in podobno).

Njen moto je: Svet je prevelik, da bi ostali na enem mestu, in predragocen, da bi na potovanju sklepali kompromise.

Luna je tista prijateljica, ki jo lahko prikličete tudi opolnoči, ko dobite idejo za potovanje, in ki vam bo z enakim žarom pripovedovala o luksuznem resortu v Antalyi ali o skritem peščenem zalivu na Rabu.

"In nikoli ni sitna. Če ji zastavljate neprimerna vprašanja, pa vas lahko za nekaj časa tudi blokira," v smehu zaključi Nataša Jeza Kotnik.

Foto: Shutterstock

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