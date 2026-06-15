Vas ob vročini bolijo noge? Morda ne gre za utrujenost, ampak za bolezen.

Vas po dolgem dnevu zvečer bolijo noge? Imate občutek, kot da so težke, napete ali utrujene? Morda opažate tudi otekanje okoli gležnjev, občasne krče v mečih ali drobne popokane žilice, ki jih prej ni bilo. Mnoge ženske takšne težave pripisujejo vročini, utrujenosti ali staranju, še posebej če so podobne težave imele že njihove mame ali babice. A strokovnjaki opozarjajo, da težke, boleče in otekle noge niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot del vsakdana.

Lahko gre za prve znake kronične venske bolezni, napredujoče bolezni ven, ki je med ženskami zelo pogosta. Prvi simptomi se lahko pojavijo že v zgodnji odrasli dobi, z leti pa se brez ustreznega ukrepanja pogosto stopnjujejo.

Kako prepoznati opozorilne znake, kdo je bolj ogrožen in zakaj je pomembno, da ukrepamo pravočasno?

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Ali ste vedeli? Prvi znaki kronične venske bolezni se lahko pojavijo že pred 30. letom.

Ko pomislimo na krčne žile ali težave z venami, jih pogosto povezujemo z zrelimi leti, v resnici pa se lahko kronična venska bolezen začne razvijati precej prej. Kar 27 odstotkov ljudi prve simptome občuti že pred 30. letom starosti.

Bolezen pogosteje prizadene ženske. Tveganje je večje tudi med mamicami, saj vsaka nosečnost dodatno obremeni venski sistem in lahko poveča verjetnost za nastanek oziroma poslabšanje težav z venami. Težava je, da so zgodnji simptomi pogosto neopazni ali pa jih pripisujemo drugim vzrokom.

Občutek težkih nog po napornem dnevu, občasni krči v mečih, utrujenost nog ali rahlo otekanje okoli gležnjev marsikdo dojema kot nekaj povsem običajnega. A prav ti znaki so lahko prvo opozorilo, da vene ne opravljajo več svoje naloge tako učinkovito, kot bi jo morale.

Prepoznate katerega od teh simptomov?

Občutek težkih nog,

bolečine v nogah,

otekanje nog ali gležnjev,

utrujene noge,

krči v mečih,

mrežaste vene ali popokane kapilare,

krčne žile.

Če se kateri od teh simptomov pojavlja redno, ga ne prezrite. Kronična venska bolezen se sčasoma lahko poslabšuje.

Kaj pomaga pri simptomih kronične venske bolezni? Zdravljenje kronične venske bolezni vključuje spremembe življenjskega sloga, kompresijo in venoaktivna zdravila. Med zdravili za zdravljenje simptomov kronične venske bolezni je tudi Detralex. O možnostih zdravljenja se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

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Zakaj se pojavijo težave z venami?

Da bi razumeli, zakaj se pojavijo težke, boleče ali otekle noge, moramo najprej vedeti, kako delujejo zdrave vene.

Vene v nogah imajo posebne zaklopke, ki skrbijo, da kri potuje proti srcu in se ne vrača. Ko te zaklopke ne delujejo več pravilno ali so stene ven oslabljene, se kri začne zadrževati v spodnjem delu nog. Posledica je povečan pritisk v venah, kar lahko povzroči vrsto neprijetnih simptomov.

Najprej se pogosto pojavijo občutek težkih nog, utrujenost, bolečine ali krči v mečih. Kasneje lahko postanejo vidne tudi spremembe na površini nog, kot so popokane kapilare, mrežaste vene in krčne žile.

Brez ustreznega ukrepanja se lahko simptomi sčasoma stopnjujejo in vplivajo na kakovost vsakdanjega življenja.

Dobra novica je, da lahko s pravočasnim prepoznavanjem simptomov in ustreznim zdravljenjem pomembno vplivamo na potek bolezni ter upočasnimo njeno napredovanje.

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Ni samo estetska težava: kako kronična venska bolezen napreduje?

Mnogi pomoč poiščejo šele takrat, ko se na nogah pojavijo vidne spremembe. Vendar kronična venska bolezen običajno ne nastane čez noč. Razvija se postopoma, njeni prvi znaki pa se lahko pojavijo že več let pred nastankom krčnih žil.

Pogosto se začne z občutkom težkih nog, bolečinami, utrujenostjo ali otekanjem. Ker so simptomi sprva blagi, jih marsikdo spregleda ali pripiše vsakodnevnim obremenitvam.

Sčasoma se lahko pojavijo popokane kapilare in mrežaste vene, ki jih pogosto dojemamo predvsem kot estetsko težavo. A v resnici lahko opozarjajo na spremembe v venskem sistemu. Prav zato strokovnjaki poudarjajo pomen zgodnjega ukrepanja.

Krči v mečih niso vedno posledica pomanjkanja magnezija Ko nas ponoči zagrabi krč v mečih, večina najprej pomisli na pomanjkanje magnezija. Čeprav je to lahko eden od vzrokov, ni vedno pravi odgovor. Foto: Shutterstock Krči, ki se pojavijo po intenzivni telesni aktivnosti, so pogosto povezani z obremenitvijo mišic. Če pa se krči v mečih pojavljajo redno, predvsem zvečer ali ponoči, in niso povezani z večjim telesnim naporom, so lahko tudi eden od simptomov kronične venske bolezni. Krči se pogosto ne pojavljajo sami, zato je smiselno biti pozoren tudi na druge spremembe, povezane z venskim sistemom. Če se težave ponavljajo ali stopnjujejo, je smiselno poiskati nasvet zdravnika ali farmacevta.

Kdo ima večje tveganje za razvoj kronične venske bolezni?

Kronična venska bolezen lahko prizadene vsakogar, pri nekaterih ljudeh pa je verjetnost za njen razvoj večja.

Med dejavnike tveganja spadajo:

ženski spol,

nosečnost in materinstvo,

družinska obremenjenost,

višja starost,

prekomerna telesna teža,

pomanjkanje gibanja,

dolgotrajno sedenje,

dolgotrajno stoječe delo.

Posebej izpostavljeni so ljudje, ki pri delu večino časa presedijo ali preživijo na nogah, na primer učitelji, zdravstveni delavci, prodajalci in zaposleni v storitvenih dejavnostih.

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Če se prepoznate v katerem od dejavnikov tveganja in hkrati opažate simptome, kot so težke noge, otekanje ali krči v mečih, je smiselno, da težav ne prezrete.

Kaj lahko storite sami za bolj zdrave noge?

Čeprav na nekatere dejavnike tveganja, kot so starost, spol ali dednost, ne moremo vplivati, lahko z nekaj preprostimi navadami pomembno prispevamo k zdravju svojih ven.

Veliko vlogo ima redno gibanje, saj spodbuja krvni obtok in pomaga mišicam nog opravljati njihovo naravno funkcijo pri vračanju krvi proti srcu. Prav tako je priporočljivo, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju ali stanju v istem položaju. Če naše delo to dopušča, si je smiselno večkrat vzeti kratek odmor za sprehod ali razgibavanje.

Pomembno je tudi vzdrževanje primerne telesne teže, saj dodatna obremenitev povečuje pritisk na vene. Strokovnjaki svetujejo še izogibanje pretirani vročini, ki lahko povzroči širjenje ven ter dodatno poslabša občutek težkih in utrujenih nog.

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Koristno je tudi, da med počitkom noge nekoliko privzdignemo, saj tako olajšamo vračanje krvi proti srcu. Nekaterim bolnikom lahko zdravnik priporoči tudi nošenje kompresijskih nogavic, ki pomagajo podpirati delovanje venskega sistema.

Če se simptomi kljub spremembam življenjskega sloga pojavljajo redno ali se stopnjujejo, je priporočljiv posvet z zdravnikom ali farmacevtom glede nadaljnjih možnosti zdravljenja.

Kdaj je čas za zdravljenje?

Pri kronični venski bolezni velja preprosto pravilo: prej ko ukrepamo, bolje je. Strokovnjaki priporočajo, da se ob pojavu simptomov posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom. Zdravljenje kronične venske bolezni običajno vključuje kombinacijo nefarmakoloških ukrepov, kompresije in venoaktivnih zdravil. Različne kreme in geli lahko simptome začasno omilijo, ne zdravijo pa same bolezni.

Med zdravili za zdravljenje simptomov kronične venske bolezni je tudi Detralex. Gre za venoaktivno zdravilo, ki vsebuje kombinacijo flavonoidov. Deluje tako, da izboljša tonus ven, pomaga zmanjševati vnetje v venah in izboljša mikrocirkulacijo. S tem pomaga pri simptomih, kot so občutek težkih nog, bolečina, krči v mečih in otekanje.

Detralex je v Sloveniji na voljo že več kot 25 let, kupiti pa ga je mogoče v lekarnah in slovenskih spletnih lekarnah. Na voljo je v različnih pakiranjih, cenovno najbolj ugodno pa je 3 mesečno pakiranje (180 tablet).