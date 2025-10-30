Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sečoveljske soline plamenec

Izjemen prizor v Sečoveljskih solinah: tega v Sloveniji še nismo doživeli

Sečoveljske soline. Aleksander Valentin. | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

V Sečoveljske soline je priletela ptica, ki je do zdaj v Sloveniji še niso opazili, pa tudi v Evropi so taka opažanja zelo redka.

Iz Krajinskega parka Sečoveljske soline so sporočili, da imajo resnično posebnega gosta: "Obiskovalka parka je v sredo na območju Muzeja solinarstva v Sečoveljskih solinah dočakala nekaj izjemnega – med jato navadnih plamencev (Phoenicopterus roseus) se je pojavil en sam, žareče oranžno-rdeč tujec. Po fotografiji sodeč gre za ameriškega plamenca (Phoenicopterus ruber), vrsto, ki izvira s Karibov, Bahamov in obal Srednje Amerike."

"Gre za izjemno redko opažanje v Evropi in za prvo v Sloveniji," so poudarili v krajinskem parku, "večina tovrstnih prihodov je povezanih z osebki, ki so pobegnili iz ujetništva in se pridružili divjim jatam plamencev, a njihova prisotnost vedno vzbudi občutek čudenja in spoštovanja do narave, ki ne pozna meja."

Ameriški plamenec je s svojim ognjenim perjem izstopal med bledo rožnatimi sorodniki. Kot so pojasnili v krajinskem parku, njegova barva ni naključje, ampak jo dobijo s prehranjevanjem z rakci in algami, bogatimi s karotenoidi, ki v Karibih dajejo plamencem tisto značilno žarenje.

Po sredinem opaženju so se danes na teren odpravili še sami, da bi videli, ali je posebni gost še vedno v Sečoveljskih solinah. "Plamenca smo izsledili na drugem koncu solin, kjer se je skupaj s še desetimi navadnimi plamenci hranil v bazenu nasproti uprave. Kasneje je odletel v večji bazen za Muzejem solinarstva," so sporočili in dodali: "Naj bo ta obisk simbol žive povezanosti med svetovi – od solin Jadrana do tropskih lagun, kjer se rodijo ognjeni plamenci."

Plamenci niso boječi, a bodite spoštljivi

Ob tej objavi na družbenih omrežjih so se pojavili pomisleki, ali z razkritjem prihoda ameriškega plamenca ne bodo povzročili navala obiskovalcev in "pregona" ptic po solinah, a so v krajinskem parku te skrbi pomirili.

"Plamencev je trenutno več kot 300. Večinoma se ne bojijo, tako da ne pričakujemo 'pregona'," so zapisali in dodali, da lahko plamenca z nekaj sreče med sprehodom opazi in fotografira vsakdo, za morebitne kršitelje pa bo poskrbela naravovarstvena nadzorna služba.

Sečoveljske soline plamenec
