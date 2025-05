Kako piranska sol pomaga po (intenzivni) telesni dejavnosti

"Telo vedno izgublja vodo, predvsem s potenjem, tudi z dihanjem – zato je ne glede na to, ali vodo nadomeščamo že med vadbo ali po njej, ključno, da jo nadomeščamo v pravi meri," opozarja dr. Iva Jurov, zdravnica in znanstvenica v medicini športa, doktorica znanosti kineziologije, doktorica medicine iz Centra preventivne medicine, ambulanta za medicino športa, referenčna strokovnjakinja za športno prehrano Olimpijskega komiteja Slovenije, zdravnica ženske nogometne reprezentance in licenčna zdravnica UEFA.

Dehidracijski simptomi so, ne glede na intenzivnost telesne dejavnosti, krči, glavoboli in utrujenost.

Hidracija: več kot gašenje žeje

O pomenu hidracije govori podatek, da je že manjša dehidracija razlog za desetodstotno zmanjšanje zmogljivosti pri vrhunskih športnikih. "Lahko si predstavljate, kaj to pomeni, saj je v vrhunskem športu razlika med tekmovalci običajno do en odstotek," je še povedala zdravnica.

Dr. Iva Jurov ob predstavitvi nove slovenske izotonične pijače v Krajinskem parku Sečoveljske soline, od koder prihaja ena izmed sestavin – piranska sol.

Toda pri intenzivnejših dejavnostih je treba nadomeščati tudi elektrolite, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju pravilnega delovanja mišic in živčnega sistema, zato v teh primerih navadna voda ne bo izpolnila celotne naloge. Dehidracija povzroča tudi povišanje ravni krvnega sladkorja in lahko zmanjša učinkovitost inzulina, kar je zelo pomembno za sladkorne bolnike.

Piranska sol v dobri družbi

Takrat so primernejše izotonične pijače, med njimi je tudi nova slovenska. Ta vsebuje sveže iztisnjen limonin sok, ki prispeva okus, in glukozo (med enim in dvema gramoma), ki je naravno prisotna v krvnem obtoku in se zato hitro absorbira v telo, pojasnjujejo njeni snovalci. Dodanega sladkorja ni, kar je primerno za sladkorne bolnike, ker preprečuje nepravilne glikemične odzive in podpira stabilizacijo krvnega sladkorja.

In kje tu nastopa piranska sol? "Glavni elektrolit, ki ga izgubljamo, ko se potimo med telesno in predvsem športno dejavnostjo, je natrij," pojasnjuje vodja razvoja v družbi Dana Darja Zaletelj. "Sol, ki je v izotoničnih pijačah glavni vir natrija, povrne izgubljeni natrij, hkrati pa tudi pomaga, da se izotonična pijača hitreje absorbira v telo."

Vodja razvoja v družbi Dana Darja Zaletelj pojasnjuje, zakaj so pri ustvarjanju svoje nove izotonične pijače za eno izmed sestavin izbrali prav piransko sol.

Ključna vloga in prednosti piranske soli

Zakaj ravno piranska sol in ne kakšna druga? "Ker je pridelana ročno po tradicionalni metodi brez kemične ali mehanske obdelave, zaradi česar ima bogato mineralno sestavo in edinstven okus," je povedala.

V en liter svoje nove izotonične pijače, ki temelji na lastnem vodnem viru na Dolenjskem, kjer ima voda primerno rahlo bazično vrednost pH (med 7,2 in 7,5), dodajo pol grama piranske soli, zato so na predstavitvi v Krajinskem parku Sečoveljske soline, domovini piranske soli, s ponosom povedali, da so združili dobrote Dolenjske in Obale.

Kakšna pa je primerna količina izotonične pijače po neki telesni dejavnosti? Odvisno od intenzivnosti vadbe oziroma športa, odgovarjajo. Ob tem pa za grobo oceno predlagajo med 200 in 500 mililitri za vsako uro telesne dejavnosti.