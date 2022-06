V sečoveljskih solinah bezeni polno zasedeni, stavijo na kvaliteto #foto #video

Na sečoveljskih solinah se je začela poletna sezona 2022. Prva sol je že na kupih. Kako bogata bo letina, še ne morejo napovedati, lahko pa se naslonijo na napovedi vremenoslovcev, ki pravijo, da bo poletje vroče in dolgo. Prav na podlagi napovedi menijo, da bo letina primerna in dobra.

"Terene smo pripravili v najboljši možni meri in pričakujemo odlično ter visokokakovostno sol, kar je letos tudi naš cilj. Bolj kot količinsko se nagibamo h kvalitetnejši soli in kvaliteti primerno bo verjetno tudi izplačilo," je povedal Diego Lazar, vodja pridelave na sečoveljskih solinah.

"Soline so narejene tako, da se dnevno pobira sol. Ne moremo pa na tem področju soli pobirati celo leto zaradi obilnih padavin. V solinah imamo 26 solnih polj, trenutno so vsa zasedena. 22 solnih polj imamo s po 24 bazeni, medtem ko so štirje z osemnajstimi kristalizacijskimi bazeni, ki so trenutno vsi zasedeni," je dodal Lazar.

Kako poteka pridelava soli v sečoveljskih solinah?

V podjetju Soline d. o. o., pridelava soli, sol pridelajo tako, da iz morja natočijo kanal Lera kot glavno žilo za dovod morske vode za prvo izparilno področje. Prvo izparilno področje zalijejo po bazenih A, B, C, D. Iz prvega izparilnega območja se morska voda - slanica prečrpa na drugo izparilno območje, kjer se ravno tako pretaka po bazenčkih in gostota soli se viša. S prostim padom napolnijo še tretje izparilno območje, kjer se slanica že bliža koncentraciji za pridobivanje soli in pretočijo jo v poslužnice.

V poslužnicah slanico prevzame solinar in jo s pridom uporabi za pretakanje v kristalizacijske bazene, kjer se sol pri 25,4 stopinje kristalizira. Od tu naprej je solinar zadolžen za pridelavo soli in za pripravo kupčkov v kristalizacijskem bazenu, ki jih naloži na voziček, pripelje do odsedišča in ročno vso sol razloži na odsedišče, njegovo delo z žetvijo soli pa je tu končano.

Tam se celotna količina še dodatno odcedi do mere, da je primerna za izvajanje kontrole in določanje kakovosti soli. Ko je ta določena, se s pomočjo mehanskih strojev sol naloži na primerne prikolice za odvoz živilske soli in se jo s temi prikolicami odpelje na deponijo, kjer se jo ohrani v skladiščih za predelavo v predelovalnici in pakirnici soli.