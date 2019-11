Ogromna škoda na solinah, kjer znova trepetajo #video

Slovenski Obali že jutri dopoldan grozi podobna povodenj kot v noči na sredo. Napovedane so nove obilne pošiljke dežja, ob tem se na morju spet krepi jugo. V Izoli in Piranu naj bi voda tokrat segla do kolen, civilna zaščita domačine že poziva naj se pravočasno zavarujejo s protipoplavnimi vrečami in deskami.