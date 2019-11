Danes bo zmerno do pretežno oblačno, proti večeru pa bo na jugu države spet začelo rahlo deževati. V petek bo deževalo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji, v noči na soboto pa bodo padavine zajele vso državo.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Proti večeru bo ponekod na jugu države spet začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V petek bo deževalo na zahodu in v osrednji Sloveniji

V petek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji deževalo. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno in večinoma suho. Ob morju bo pihal zmeren, občasno okrepljen jugo, ponekod drugod jugovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 7 do 12, najvišje dnevne v Gornjesavski dolini okoli 4, drugod od 8 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo oblačno, občasno bo deževalo

V noči na soboto se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. V soboto in nedeljo bo oblačno z občasnim dežjem.