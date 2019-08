Muhasto vreme prizadelo solinarje: pridelali le desetino želene soli

Muhasto vreme s pogostimi nevihtami v zadnjih tednih ni prizaneslo niti solinarjem. Tako so v Sečoveljskih solinah do zdaj pridelali le okoli 250 ton soli in od štiri do pet ton solnega cveta, medtem ko bi morali v povprečni sezoni pridelati okoli 2.500 ton soli, pravi Dario Sau. Zdaj upajo na stabilnejše vreme do konca avgusta in septembra

Po prvih grobih ocenah, saj še niso začeli odvažati soli, jim je v Sečoveljskih solinah od začetka sezone do konca julija oz. začetka avgusta uspelo pridelati okoli 250 ton soli ter od štiri do pet ton solnega cveta, v zadnjih dneh pa jih je zaustavilo vreme, je za STA pojasnil Sau.

Za solinarje je bil ugoden začetek julija in pa okoli deset dni sredi meseca, ko jim je uspelo pridelati največ soli, že nekaj tednov pa jih spremlja muhasto vreme z nevihtami in manjšimi ali večjimi deževji.

Zaradi deževja ogromno dela, a malo rezultatov

Pred poslabšanjem vremena okoli 26. julija jim je k sreči uspelo preventivno shraniti visoko koncentrirane slanice v rezervoarje, tako da se je kljub padavinam slanica minimalno razredčila. Foto: zajem zaslona

So pa zaradi vsakokratnega deževja imeli do zdaj ogromno dela, a malo rezultatov, saj med posameznimi padavinami preteče premalo časa od ponovnega začetka kristalizacija na solnih poljih do ponovnega pobiranja. "Izkoristiš en dan, in še to ne maksimalno, konkretne proizvodnje pa ni," je povzel Sau.

Tako so bili na primer preteklo soboto že "v soli", pa so morali že v nedeljo prekiniti delo. Dozdajšnja sezona je tako zelo slaba. Kljub temu v Sečoveljskih solinah upajo na izboljšanje razmer vsaj v drugi polovici avgusta in septembra, s čimer bi lahko vsaj delno popravili sezono.