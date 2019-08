Pred nami vroči dnevi s popoldanskimi plohami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bodo lahko proti večeru predvsem v severni polovici Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte, sicer pa bo znova zelo vroče.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sprva ponekod pretežno oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

Jutri bo prevladovalo sončno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Več oblačnosti bo v severozahodni Sloveniji, kjer bo popoldne ali zvečer možna kakšna ploha ali nevihta. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj Celzija.

Četrtek manjša sprememba

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. V petek bo povečini sončno, s kakšno popoldansko ploho.