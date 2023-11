Črno zlato iz najjužnejšega dela slovenske Istre: pravo razvajanje za telo in dušo

Skrb za lepo in sijočo kožo je veliko več kot nujno higiensko opravilo. Pomaga nam, da se vsaj dvakrat dnevno umirimo, posvetimo ta čas sebi in se malo sprostimo. Pri tem je vedno pomembnejše tudi to, da uporabljamo čim bolj naravne izdelke, saj si vsi želimo na svojo kožo nanašati samo tisto, kar nam ponuja narava. Praznični dnevi so tudi idealna priložnost, da sebi in svojim najdražjim privoščimo nekaj vrhunskih izdelkov za nego kože, da bo naša vsakdanja rutina postala sproščujoč ritual.

Že v preteklosti so ženske uporabljale sestavine, ki so jih našle v naravi, med njimi je bilo tudi zdravilno blato iz solin. Soline so prava zakladnica odličnih sestavin za izdelavo najrazličnejših kozmetičnih izdelkov za nego kože na obrazu, las in telesa. Morje je bogato s snovmi, ki krepčilno delujejo na telo, v organizmu vzpostavljajo ravnovesje, mu vračajo energijo ter hranijo in obnavljajo kožo.

Darovi morja v kozmetičnih izdelkih

V Krajinskem parku Sečoveljske soline v najjužnejšem delu slovenske Istre pridelujejo Piransko sol, avtohtono slovensko sol, ki se ponaša z zaščiteno označbo porekla (ZOP ). Poleg izvrstne soli in drugih izdelkov, ki jih navadno uporabljamo v kuhinji, pridelujejo tudi druge naravne sestavine za izdelovanje vrhunskih kozmetičnih izdelkov.

Izdelki, ki so znani pod blagovno znamko Lepa Vida, so idealna izbira za vse, ki prisegajo na naravno, trajnostno in lokalno kozmetiko. Izdelani so na osnovi vseh surovin iz solin .

Linija izdelkov za nego obraza Lepa Vida iz Krajinskega parka Sečoveljske soline stremi k vključevanju ročno pridelane naravne morske soli, slanice in solinskega blata v kozmetične izdelke za vsakodnevno uporabo. Izdelki Lepa Vida so koži in okolju prijaznejši od sintetičnih lepotnih formul, saj vsebujejo naravne sestavine, in so primerni za vse tipe kože. Dragocena zdravilna faktorja v kozmetiki Lepa Vida - slanica in solinsko blato - regenerirata in vlažita kožo ter jo ohranjata napeto. Kozmetika Lepa Vida je popolno darilo za vso družino in za vse, ki se radi predajajo nežnemu dotiku naravnih lepotnih izdelkov. Na voljo so različni izdelki za nego telesa: solni pilingi, slanica, mila za telo, trdi šamponi, soli za kopeli, pena za čiščenje obraza, krema za obraz, krema za roke in olje za telo. V prodajnem programu so tudi dodatki za nego, kot sta masažna ščetka za obraz in masažna rokavica, ter izdelki za dom – dišavne sveče in dišave za prostor.

V Portorož na pravo razvajanje

V Portorožu, ki ima najbolj blagodejno klimo pri nas in ki slovi predvsem po svoji bogati turistični ponudbi, so že v 13. stoletju izkoriščali naravne danosti okolja. S pridobivanjem soli v okolici Pirana in Portoroža se je namreč začelo tudi odkrivanje zdravilnih lastnosti morske soli, slanice in solinskega blata. Že takrat so namreč ljudje iz bližnje okolice prihajali v Portorož na blatne kopeli. Sloves zdraviliškega kraja se je nezadržno širil in tako je Portorož v 19. stoletju zaslovel kot velneško in zdraviliško mesto daleč po vsej Avstro-Ogrski.

Blagodejni vpliv na celotno telo

Tradicija se nadaljuje, razvijajo se vedno novi postopki in pristopi pri oblikovanju naravnih kozmetičnih izdelkov. Prav naravne sestavine v kozmetičnih pripravkih so tiste, ki poskrbijo, da so ti izdelki nežni do kože. Nekatere sestavine, kot je zdravilno solinsko blato, pa se znajdejo tudi v medicinskih pripravkih.

Foto: Bojan Puhek Fango oz. solinski peloid zori v stiku s slanico v kanalih ob kristalizacijskih poljih, kjer je v poletnem času nastaja sol. Blato se uporablja v kozmetične namene, saj kožo napenja in čisti, zato se priporoča za nego mastne in nečiste koži. Tanjši nanosi solinskega blata se uporabljajo predvsem v sprostitvene in kozmetične namene. V medicini pa ga uporabljajo zaradi njegovega termičnega učinka, saj ima zaradi fizikalnih lastnosti veliko toplotno kapaciteto in se zato izredno počasi ohlaja.

Zakaj solinsko blato greje? Pod debelejšo fango oblogo pride do pospešene lokalne cirkulacije, izboljša se oksigenacija tkiv in pospešeno se odplavljajo razpadni produkti, z delovanjem na bolečinske receptorje pa ima tudi analgetičen učinek. Toplota ima še sedativni oziroma pomirjevalni učinek, kar je posledica zmanjšanja bolečine, splošnega ugodja in dobrega počutja, ko je površina telesa topla.

Drug pomemben učinek fanga pa je kemični – železov sulfat in žveplova kislina izzoveta povečano prekrvavitev kože. Alkalni sulfidi pa pospešujejo luščenje poroženelih delov kože. Bistvene za delovanje blata pa so huminske kisline, ki delujejo antirevmatsko, blagodejno pa vplivajo tudi na ženske bolezni in motnje.

Pospešeno izločanje odpadnih snovi iz telesa

Solinsko blato uporabljamo kot oblogo za telo, saj pospešuje izločanje odpadnih snovi iz telesa, s čimer pripomore k preoblikovanju postave ter k lepemu in zdravemu videzu kože. Še posebej se priporoča v boju proti celulitu.

Kot obloga za telo: Debel sloj solinskega blata nanesemo na telo – na boke, stegna in trebuh. Namazan del telesa ovijemo s plastično folijo za živila in toplo brisačo. Po 20 minutah izdelek odstranimo s pomočjo priložene lesene spatule, uporabljeno blatno oblogo pa zavržemo v koš za smeti.

Kožo speremo z mlačno vodo. Obloga bo še učinkovitejša, če si pred nanosom privoščimo solni piling, ki bo odstranil odmrle kožne celice in oblogi omogočil lažji dostop do globljih plasti kože. Učinek blatne obloge lahko še povečamo, če blato segrejemo do največ 45 °C, po oblogi pa kožo zmasiramo s slanico ali matično vodo. Blato segrevamo nad vodno kopeljo. Po oblogi je priporočljivo vsaj 30 minut počivati.

Kot maska za obraz: Najprej očistimo obraz in odstranimo ličila, ga temeljito umijemo in obrišemo. S prsti ali kozmetičnim čopičem ali spatulo nanesemo tanko plast solinskega blata, vendar se izognemo predelu okrog oči.

Solinsko blato naj se suši približno od 15 do 20 minut, nato ga odstranimo z vlažno papirnato krpico ali vato in kožo speremo z mlačno vodo. Po blatni maski nanesemo vlažilno kremo za obraz. Priporoča se uporaba enkrat na teden.

Izdelki Lepa Vida, ki vsebujejo solinsko blato:

Solinsko blato je prava zakladnica hranilnih snovi, ki jih lahko ponudimo svoji koži.

Je pastozne, naravno mehke konsistence in črne barve. Po izkopu na izbranih lokacijah znotraj območja solin ga najprej pregnetejo in ga odpeljejo na zorenje, ki poteka v zorilnih bazenih. Blato je med dozorevanjem v stiku s slanico, iz katere se navzame soli in mineralov, tako da potem vsebuje številne kemijske elemente, od katerih prevladujejo silicij, kalcij, natrij, magnezij, kalij, žveplo, brom in jod.







Foto: Bojan Puhek Negovalne maske za obraz koristijo koži, saj kožo izdatno vlažijo in jo nahranijo s koristnimi snovi. Učinki mask za obraz pa presegajo lepotne učinke. Ko si vzamemo čas za masko in se sprostimo, naredimo veliko dobrega za svoje splošno dobro počutje.

Maske za obraz Lepa Vida so izdelane na osnovi ekstrakta rjave morske alge (Laminaria hyperborean) in obogatene z minerali bogatega solinskega blata. Kožo izdatno vlažijo in jo regenerirajo.

UPORABA: Masko nanesemo na čisto in suho kožo obraza v srednje debelem sloju, pri čemer izpustimo predel okoli oči. Maska se hitro posuši oz. strdi. Na koži jo pustimo vsaj 15 minut, nato jo z enim potegom navzgor nežno odstranimo. Preostanek speremo s toplo vodo.

ZA VSE TIPE KOŽE: Peel-off maska za obraz ANTI-AGE s solinskim blatom in z ekstraktom grozdnih lupin: tej maski je dodan ekstrakt grozdnih lupin, ki je bogat z antioksidanti, kožo ščiti pred stresnimi okoljskimi dejavniki in spodbuja tvorbo koži lastnega kolagena. Maska je primerna za vse tipe kože.

ZA UTRUJENO KOŽO: Peel-off maska za obraz DETOX s solinskim blatom in s spirulino: tej maski je dodana mikroalga spirulina, ki je bogata z vitamini in številnimi drugimi aktivnimi spojinami, zato kožo razstruplja in spodbuja celično obnovo. Maska je primerna za vse tipe kože, zlasti utrujene.

ZA NEČISTO IN MASTNO KOŽO: Peel-off maska za obraz DEEP CLEAN s solinskim blatom in z aktivnim ogljem: ta maska je bogata z minerali solinskega blata, zato kožo vlaži in jo regenerira. Dodano aktivno oglje poskrbi za nežno, a temeljito čiščenje kože. Maska je primerna za vse tipe kože, zlasti za nečisto in mastno kožo.

Še posebej je priporočljivo za mastno in nečisto kožo

Temno milo z dodatkom solinskega blata vsebuje hranljive morske minerale, ki pomagajo pri čiščenju, razstrupljanju in obnavljanju kože. Trdo milo je izdelano na nežni rastlinski čistilni osnovi iz palmovega olja in olja palmovih jedrc, ki je certificirano iz trajnostne pridelave RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Obogateno je z rastlinskim glicerinom, ki kožo še dodatno navlaži.

Milo uporabljamo dnevno za umivanje rok, lahko ga uporabimo tudi za prhanje.

Foto: Bojan Puhek Trdi šamponi so nov hit negovalne kozmetike za lase, saj so izjemno praktični in bolj ekološki. Trdi šamponi za lase Lepa Vida vsebujejo z minerali bogato solinsko blato iz Sečoveljskih solin in naravne sestavine, ne vsebujejo sulfatov, mineralnih olj in silikonov.

Trdi šampon za mastne lase s solinskim blatom: kokosovo olje, pantenol, glicerin, inulin

Trdi šampon za normalne lase s solinskim blatom: jojobino olje, pantenol, glicerin, inulin

Trdi šampon za suhe lase s solinskim blatom: arganovo olje, karitejevo maslo, pantenol, glicerin, inulin

Naravni izdelki ohranjajo lepo kožo, so nežni do kože in so do okolja prijazni, saj ne puščajo kemičnih ostankov in ne povzročajo onesnaženja tal ali vode, ko se izperejo v odtoke.