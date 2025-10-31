Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
31. 10. 2025,
11.20

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

Jamajka orkan

Petek, 31. 10. 2025, 11.20

1 ura, 26 minut

Število smrtnih žrtev orkana Melissa narašča

Avtorji:
Ka. N., STA

orkan Melissa | Foto Reuters

Foto: Reuters

Orkan Melissa, ki je ob prehodu prek Karibov povzročil obsežno uničenje na Kubi, Haitiju in Jamajki, je oslabel in ne predstavlja več grožnje za karibske države. Število smrtnih žrtev zaradi orkana je medtem naraslo na skoraj 50, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po podatkih ameriškega Nacionalnega centra za orkane (NHC) se je orkan ponoči pomaknil prek območja zahodno od otočja Bermudi v Atlantskem oceanu. Medtem je oslabel v orkan 2. stopnje z vetrovi, ki so pihali do 155 kilometrov na uro, na otokih pa ni povzročil večje škode.

Po napovedih meteorologov bo Melissa še naprej slabela in se sčasoma razblinila nad Atlantikom.

orkan Melissa | Foto: Reuters Foto: Reuters

Orkan Melissa je pred tem z ogromno silo udaril tako po Jamajki kot po Kubi. Potrjeno število smrtnih žrtev na Jamajki je naraslo na 19. Kubanske oblasti medtem poročajo, da so zaradi orkana evakuirali okoli 735 tisoč ljudi. Prometne povezave na obeh otokih so še vedno v veliki meri prekinjene, zato bo celovita ocena škode trajala več dni.

Civilna zaščita na Haitiju je v četrtek sporočila, da se je število žrtev orkana povečalo na 30. Poškodovanih je bilo 20 ljudi, 20 jih pogrešajo. Na otoku je poplavilo več kot tisoč domov, okoli 16 tisoč ljudi pa je v zatočiščih.

orkan Melissa | Foto: Reuters Foto: Reuters

ZDA so medtem mobilizirale ekipe za pomoč ob nesrečah ter osebje za iskanje in reševanje, ki je trenutno na terenu v Dominikanski republiki, na Jamajki in Bahamih. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je ob tem povedal, da so ZDA "pripravljene ponuditi takojšnjo humanitarno pomoč prebivalcem Kube, ki jih je prizadel orkan."

Velika Britanija je napovedala 2,5 milijona funtov (približno 2,9 milijona evrov) nujne pomoči za regijo in povedala, da bo organizirala omejeno število letov, da bi britanskim državljanom pomagala zapustiti prizadeta območja.

