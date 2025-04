Calum Scott bo po turneji z Edom Sheranom, s katerim sta napolnila zagrebški hipodrom, in po razprodani dvorani Boogaloo v Zagrebu leta 2023, obiskal Ljubljano. V sklopu evropske turneje bo 24. oktobra nastopil v ljubljanskem Media Centru, to pa bo njegov edini koncert v tej regiji.

36-letni Scott je prejšnji teden najavil prihajajoči tretji studijski album, Avenoir, ki bo izšel 12. septembra, prvi singel s tega albuma pa je God Knows.

Javnost je Caluma Scotta prvič spoznala v oddaji Britain's Got Talent leta 2015. Takrat je izvedel različico Robynine uspešnice Dancing on My Own in s tem navdušil žirijo, predvsem pa Simona Cowella, ki mu je podelil zlati gumb. Po osvojitvi šestega mesta na tekmovanju je naslednje leto svojo različico Dancing on My Own kot singel, ki je zasedel drugo mesto na britanski lestvici in postal najbolje prodajani singel v Veliki Britaniji poleti 2016 ter si prislužil nominacijo za nagrado brit.

Dancing on My Own je Scott vključil tudi na svoj studijski prvenec Only Human, še večja uspešnica na njem pa je bila petkrat platinasta You Are The Reason.

Več o lanskem koncertu Eda Sheerana v Zagrebu, na katerem je nastopil tudi Calum Scott: