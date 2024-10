Za svoj uradni začetek Mi2 štejejo svoj prvi koncert, ki se je zgodil 1. decembra 1995 v Rogaški Slatini, takrat še v duetu v sestavi Jernej Dirnbek - Dimek in Robert Firer - Fiki. Zadnji je sicer duo kmalu zapustil, pridružili pa so se Tone Kregar - Tonč, Robert Novak - Flik, Egon Herman - Srajca in Igor Peter Orač - Mali, ki so s svojim albumom Album leta (leta 2000) postali polnokrvni band.

Koncert Življenje je praznik v Stožicah

Skupina, ki je znana po uspešnicah, kot so Pojdi z menoj v toplice, Črtica, Zbudi me za 1. maj, Sladka kot med, Čakal sn te ko kreten in Čista jeba, se je po skoraj treh desetletjih na različnih odrih odločila, da za svojo okroglo obletnico pripravi največji solo koncert do zdaj z naslovom Življenje je praznik, ki ga bo izvedla 4. oktobra 2025 prihodnje leto v dvorani Stožice.

"Zgodba skupine Mi2 je pravzaprav zgodba o prijateljstvu, ustvarjalni inovativnosti in globoki povezanosti s svojimi oboževalci – pridružite se jim na žuru, ki ga bodo in bomo pomnili še dolgo. Šalalali, šalalala, življenje je praznik! Že 30 let," so zapisali v sporočilu za javnost.

Skupina je leta 2023 v Križankah sicer odigrala svoj tisoči koncert, pripravlja pa se tudi na izid svojega devetega studijskega albuma.

Oglejte si še: