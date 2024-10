Zasedba Mi2 je predstavila svoj novi singel z naslovom Hin, ki je v svojem bistvu temačna skladba, čeprav v interpretaciji Mi2 deluje zabavljaško in veselo, so zapisali v skupini.

Videospot skladbe Hin si lahko ogledate spodaj:

"Je zbadljiva, obešenjaška pesem, namenjena vsem tistim, ki ne znajo, zmorejo ali enostavno nočejo odstopiti od gonje za denarjem, uspehom, položajem. In pri tem pozabljajo, da čas tudi zanje neusmiljeno beži. In da bodo slej kot prej, kot vsi ostali smrtniki, pač enostavno – hin," so zapisali v sporočilu za javnost.

Avtor glasbe in besedila je Jernej Dirnbek, aranžma je delo celotne skupine, tonski mojster Drago Popovič pa je naredil miks in mastering.

Videospot v obliki tragikomične risanke

Videospot so izdelali v obliki tragikomične risanke oziroma v obliki animiranega videospota, ki ga je naredil Jadran Dirnbek. Tragikomična risanka spremlja usodo glavnega junaka pesmi in na svoj način interpretira celotno zgodbo. Seveda pa osnovno sporočilo kljub parodičnim prizorom ostaja kristalno jasno – tudi ti boš enkrat hin, so še zapisali v skupini.

Če mislite, da s pesmijo skupina cilja na povzpetnike vseh vrst, dosmrtne politike, prepogoltne podjetnike, nezamenljive direktorje in večne župane, skratka vse, ki mislijo, da se bo svet brez njih ustavil, imate popolnoma prav, so še dodali člani rock zasedbe, ki se bliža okrogli obletnici delovanja.

Nedavno napovedali svoj največji koncert doslej

Mi2 bodo trideset let delovanja obeležili prihodnje leto s koncertom Življenje je praznik na svojem največjem samostojnem koncertu doslej, in sicer v dvorani Stožice 4. oktobra 2025. Za svoj uradni začetek skupina šteje svoj prvi koncert, ki se je odvil 1. decembra 1995 v Rogaški Slatini. Takrat so se predstavljali še kot kvazi rap duo, ki je kasneje, na prelomu tisočletja, postal polnokrvni band.

Preberite še: